Max Dowman Samai Rekor Wayne Rooney, Bawa Arsenal Menang 4-2

JawaPos.com - Max Dowman langsung mencuri perhatian dalam penampilan pertamanya bersama tim utama Arsenal musim ini. Pemain berusia 16 tahun itu mencetak dua gol saat The Gunners mengalahkan Ipswich Town 4-2 pada putaran ketiga Carabao Cup, Rabu (16/9).

Brace di Portman Road membuat Dowman menjadi pemain berusia 16 tahun kedua yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan untuk klub Premier League.

Catatan tersebut sebelumnya dibuat Wayne Rooney bersama Everton saat menghadapi Wrexham di ajang League Cup pada Oktober 2002.

Dowman membuka keunggulan Arsenal pada menit ke-7. Berawal dari keberhasilannya memotong umpan lawan, Dowman bertukar operan dengan Eberechi Eze sebelum melewati Cedric Kipre dan melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang Ipswich Town.

Pemain kelahiran 2009 itu kembali mencetak gol hanya dua menit setelah babak kedua dimulai.

Dowman mengontrol bola dari Martin Zubimendi yang sempat membentur pemain lawan, membuka ruang, lalu melepaskan tembakan kaki kiri ke sudut bawah gawang.

Dua gol Dowman membuat Arsenal semakin nyaman. Noni Madueke kemudian mencetak gol pada menit ke-16, sedangkan Mikel Merino menambah keunggulan The Gunners pada menit ke-58.

Ipswich Town sempat memperkecil ketertinggalan melalui Anis Mehmeti pada menit ke-62. Chuba Akpom kemudian mencetak gol kedua tuan rumah pada masa injury time, tetapi Arsenal tetap mengamankan kemenangan 4-2 dan melaju ke babak keempat Carabao Cup.

Bagi Dowman, kesempatan tampil sejak awal langsung dibayar dengan performa yang membuatnya kembali menjadi sorotan. Sebelumnya, dia empat kali masuk daftar pemain cadangan Arsenal musim ini tanpa mendapat kesempatan bermain.