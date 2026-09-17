Noni Madueke Berpotensi Dipinjamkan Arsenal ke Atletico Madrid atau Juventus

JawaPos.com – Arsenal dapat mempertimbangkan opsi meminjamkan Noni Madueke ke Atlético Madrid atau Juventus pada bursa transfer Januari untuk memberikan sang pemain kesempatan bermain lebih banyak.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (16/9), Pemain berusia 24 tahun itu baru mencatatkan 23 menit penampilan di Liga Primer Inggris dan 17 menit di Liga Champions musim 2026/27 setelah pulihnya Bukayo Saka dari cedera.

Kondisi tersebut berpotensi membuat Madueke kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten, terutama karena Arsenal memiliki persaingan ketat di lini depan.

Madueke sebelumnya menunjukkan performa positif setelah bergabung dengan Arsenal dari Chelsea, tetapi perannya mulai berkurang ketika Saka kembali tersedia.

Dalam periode sejak awal musim 2025/26, Madueke tercatat memiliki delapan gol dan tiga assist serta mencatatkan 60 tembakan, sementara tingkat keberhasilan dribelnya mencapai 47,83 persen.

Atlético Madrid dan Juventus disebut memantau situasi Madueke karena kecepatan dan kemampuannya bermain di sisi sayap dapat menjadi pertimbangan dalam rencana peminjaman.

Di sisi lain, statistik Madueke juga menunjukkan beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, terutama akurasi umpan dan umpan silang.

Tingkat keberhasilan umpannya tercatat 78,48 persen, sedangkan ia hanya menyelesaikan 15 dari 86 percobaan umpan silang sejak awal musim 2025/26.