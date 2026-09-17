Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 18 September 2026 | 01.34 WIB

Noni Madueke Berpotensi Dipinjamkan Arsenal ke Atletico Madrid atau Juventus

Noni Madueke (Flashscore) - Image

Noni Madueke (Flashscore)

JawaPos.com – Arsenal dapat mempertimbangkan opsi meminjamkan Noni Madueke ke Atlético Madrid atau Juventus pada bursa transfer Januari untuk memberikan sang pemain kesempatan bermain lebih banyak.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (16/9), Pemain berusia 24 tahun itu baru mencatatkan 23 menit penampilan di Liga Primer Inggris dan 17 menit di Liga Champions musim 2026/27 setelah pulihnya Bukayo Saka dari cedera.

Kondisi tersebut berpotensi membuat Madueke kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten, terutama karena Arsenal memiliki persaingan ketat di lini depan.

Madueke sebelumnya menunjukkan performa positif setelah bergabung dengan Arsenal dari Chelsea, tetapi perannya mulai berkurang ketika Saka kembali tersedia.

Dalam periode sejak awal musim 2025/26, Madueke tercatat memiliki delapan gol dan tiga assist serta mencatatkan 60 tembakan, sementara tingkat keberhasilan dribelnya mencapai 47,83 persen.

Atlético Madrid dan Juventus disebut memantau situasi Madueke karena kecepatan dan kemampuannya bermain di sisi sayap dapat menjadi pertimbangan dalam rencana peminjaman.

Di sisi lain, statistik Madueke juga menunjukkan beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, terutama akurasi umpan dan umpan silang.

Tingkat keberhasilan umpannya tercatat 78,48 persen, sedangkan ia hanya menyelesaikan 15 dari 86 percobaan umpan silang sejak awal musim 2025/26.

Peminjaman dapat menjadi opsi bagi Arsenal untuk memberi Madueke menit bermain yang lebih konsisten tanpa harus kehilangan sang pemain secara permanen, sekaligus menjaga kedalaman skuad apabila dibutuhkan kembali.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Semifinal Piala Dunia 2026; Noni Madueke Sebut Inggris Siap Ladeni Argentina - Image
Piala Dunia 2026

Semifinal Piala Dunia 2026; Noni Madueke Sebut Inggris Siap Ladeni Argentina

Rabu, 15 Juli 2026 | 23.12 WIB

Prediksi Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026: Noni Madueke Tegaskan Three Lions dalam Kondisi Percaya Diri Tinggi! - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026: Noni Madueke Tegaskan Three Lions dalam Kondisi Percaya Diri Tinggi!

Rabu, 15 Juli 2026 | 19.10 WIB

Pemain Timnas Inggris Diklaim Sombong, Cuma 2 Orang Mau Diwawancarai - Image
Piala Dunia 2026

Pemain Timnas Inggris Diklaim Sombong, Cuma 2 Orang Mau Diwawancarai

Minggu, 5 Juli 2026 | 20.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore