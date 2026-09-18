Prediksi Susunan Pemain Bayern Munchen vs Union Berlin: Harap Luis Diaz Cetak Gol

JawaPos.com - Bayern Munchen menjamu Union Berlin di pekan keempat Liga Jerman. Laga tersebut bakal dimainkan di Allianz Arena, Sabtu (19/9) pukul 01.30 WIB.

Vincent Kompany mengharapkan Luis Diaz mencetak gol di laga melawan Union Berlin. Dalam sesi latihan, pemain timnas Kolombia tersebut mencetak banyak gol.

"Dia mencetak banyak gol luar biasa dalam latihan. Ini merupakan minggu yang baik baginya; jika dia bisa mempertahankan performa itu dalam pertandingan, dia akan kembali ke jalur yang benar," kata Vincent Kompany saat konferensi pers yang dikutip laman resmi Bayern Munchen, Jumat (18/9).

Di Liga Jerman, Diaz masih belum menunjukkan ketajamannya. Ia baru mencetak satu gol saat melawan Stuttgart di laga pembuka.

Selain itu, Kompany juga menyiapkan Serge Gnarby untuk kembali bermain setelah absen di dua laga awal musim. Sang pelatih tidak sabar untuk segera memainkannya sebagai pemain nomor 10.

"Serge bermain sangat baik di posisi nomor 10 musim lalu, meskipun dia juga bermain di sayap. Kami sudah lama menunggu Serge memberi kami lampu hijau bahwa dia merasa sehat. Saya rasa dia akan mendapat waktu bermain melawan Union," pungkas Vincent Kompany.

Prediksi susunan pemain Bayern Munchen vs Union Berlin Bayern Munchen dan Union Berlin sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini, merupakan susunan pemain terbaik kedua tim menurut Sports Mole.

Bayern Munchen: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane