Prediksi Skor Bayern Munchen vs Union Berlin di Liga Jerman: Die Roten Diprediksi Libas Tim Tamu

JawaPos.com — Bayern Munchen diprediksi kembali meraih kemenangan saat menjamu Union Berlin pada pekan keempat Bundesliga 2026/2027 di Allianz Arena, Sabtu (19/9/2026) pukul 01.30 WIB.

Setelah mengawali musim tanpa kekalahan, sedangkan Union Berlin baru mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan dan datang dengan dua kekalahan beruntun.

Bayern Munchen saat ini menempati posisi keempat klasemen Bundesliga dengan tujuh poin dari tiga pertandingan.

Die Roten membukukan dua kemenangan dan satu hasil imbang, sekaligus menjaga catatan tidak terkalahkan di kompetisi domestik.

Pasukan Vincent Kompany juga sedang berada dalam momentum positif di semua kompetisi.

Bayern Munchen mencatat lima kemenangan dan satu hasil imbang dalam enam pertandingan terakhir, dengan kemenangan 2-1 atas tim promosi Elversberg menjadi hasil terbaru.

Kemenangan atas Elversberg memperlihatkan dominasi Bayern Munchen sejak awal pertandingan.

Mereka menguasai 72 persen penguasaan bola dan menghasilkan 2,83 expected goals, tetapi tetap harus bekerja keras setelah lawan mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada babak kedua.