Harry Kane Jadi Penentu Kemenangan Bayern Munchen, Vincent Kompany Puji Penampilan SV Elversberg 

JawaPos.com - Setelah bemain imbang melawan Schalke pada pekan kedua, Bayern Munchen kembali amankan kemenangan di Bundesliga musim ini. Bayern berhasil mengalahkan SV Elversberg dengan skor 2-1 di Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde pada Minggu (13/9). Tambahan tiga poin membawa tim asuhan Vincent Kompany naik ke posisi keempat klasemen, sedangkan Elversberg turun ke peringkat keenam.

Menariknya, Elversberg memasuki pertandingan dengan posisi lebih tinggi daripada Bayern. Elversberg sebelumnya membuat kejutan dengan mengalahkan dua mantan juara Bundesliga, Bayer Leverkusen dan Borussia Monchengladbach.

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Bayern Munchen pun baru memecah kebuntuan pada menit ke-26. Lennart Karl menerima umpan Saibari yang melintas di kotak penalti sebelum melepaskan tembakan jarak dekat yang bersarang di gawang Nicolas Kristof. Elversberg berusaha segera membalas. Cole Campbell memiliki peluang, tetapi tembakannya diblok Josip Stanisic.

Memasuki babak kedua, Elversberg justru tampil lebih berani. Tekanan Elversberg membuahkan hasil pada menit ke-61. Maurice Krattenmacher melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur deras ke pojok atas gawang Urbig. Skor pun berubah menjadi 1-1. Dilansir dari ESPN, Kompany merespons dengan melakukan empat pergantian pemain sekaligus.

Bayern lalu kembali memimpin pada menit ke-72. Pavlovic memberikan umpan kepada Kane di dalam kotak penalti. Penyerang asal Inggris itu melepaskan tembakan keras yang melewati Kristof dan mengubah skor menjadi 2-1. Gol itu merupakan gol pertama Kane di Bundesliga musim ini sekaligus gol ke-99 dalam 97 penampilannya di kompetisi kasta tertinggi liga Jerman.

Elversberg tidak menyerah dan terus mencari gol penyeimbang. Namun, hingga pertandingan berakhir, Bayern mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan membawa pulang tiga poin. Meskipun demikian, Kompany mengaku performa Bayern belum mencapai level yang biasanya mereka tunjukkan.

Menurut pelatih berusia 40 tahun itu, timnya tidak cukup baik dalam menjaga tempo maupun memenangkan duel. “Yang penting adalah semuanya, bukan hanya tiga poin, meskipun itu jelas menjadi prioritas kami hari ini. Tempo kami hari ini tidak bagus. Kami tidak tampil seperti biasanya dalam duel,” kata Kompany dikutip dari situs resmi klub.

Pelatih asal Belgia itu juga menilai Elversberg tampil berani dan mampu memberikan perlawanan sepanjang pertandingan. “Dengan pertandingan melawan Schalke dan Bodo, Anda masih merasakan dominasi itu dan melihat pressing serta counter-pressing yang bagus. Elversberg tampil baik di semua area. Mereka sangat berani ketika menguasai bola,” ujarnya.

Kompany tetap mengakui Bayern memiliki sejumlah peluang untuk mencetak lebih banyak gol. Namun, sang pelatih menilai kemenangan atas Elversberg tetap menjadi hasil penting bagi timnya. “Jelas kami memiliki momen dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol, tetapi secara keseluruhan kami menghadapi lawan yang tangguh dan senang dengan tiga poin ini,” tutur Kompany.