Chelsea Datangkan Jordan Henderson dengan Status Bebas Transfer

JawaPos.com – Chelsea resmi merekrut Jordan Henderson dengan status bebas transfer setelah gelandang senior tersebut mengakhiri kerja samanya bersama Brentford.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (4/8), Pemain berusia 36 tahun itu menandatangani kontrak hingga Juni 2028 sebagai bagian dari upaya Chelsea menambah pengalaman dalam skuad yang didominasi pemain muda.

Kehadiran Henderson diharapkan mampu memberikan kepemimpinan serta keseimbangan bagi tim sepanjang musim.

Henderson mengaku menerima tawaran Chelsea karena melihat besarnya ambisi klub untuk kembali meraih kesuksesan. Ia juga menyampaikan kekagumannya terhadap manajer serta kualitas para pemain yang dimiliki Chelsea.

Menurut Henderson, kesempatan bergabung dengan klub sebesar Chelsea merupakan peluang yang tidak dapat dilewatkan.

Selama karier profesionalnya, Henderson telah meraih delapan trofi, termasuk gelar Liga Inggris dan Liga Champions bersama Liverpool. Ia juga mencatatkan 492 penampilan di seluruh kompetisi bersama Liverpool serta menjadi salah satu pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak di Liga Inggris sejak menjalani debut pada 2008.

Sepanjang kariernya di Liga Inggris, Henderson telah tampil dalam 463 pertandingan dan hanya kalah dari James Milner dalam jumlah penampilan pada periode tersebut.

Chelsea sebelumnya tidak memainkan pemain berusia di atas 30 tahun dalam 123 pertandingan terakhir sejak penampilan terakhir Thiago Silva pada Mei 2024. Pengalaman Henderson diharapkan mampu menjadi teladan bagi para pemain muda sekaligus meningkatkan daya saing tim di berbagai kompetisi musim ini.