Jordan Henderson Yakin Bisa Sukses di Chelsea meski Sudah 36 Tahun, Siap Ikuti Jejak Thiago Silva

JawaPos.com - Kedatangan Jordan Henderson dan Danny Welbeck ke Chelsea pada bursa transfer musim panas kali ini menghadirkan tantangan tersendiri. Pasalnya, The Blues selama ini dikenal tidak terlalu ramah terhadap pemain yang telah berusia di atas 30 tahun.

Salah satu pengecualian adalah Thiago Silva. Bek asal Brasil itu bergabung dengan Chelsea pada 2020 saat berusia 36 tahun dan masih menjadi andalan hingga usia 39 tahun 7 bulan 20 hari. Penampilan terakhirnya bersama Chelsea terjadi saat menghadapi AFC Bournemouth pada 20 Mei 2024.

Per Senin (4/8), Henderson yang akrab disapa Hendo telah berusia 36 tahun 1 bulan 19 hari. Usianya bahkan setahun lebih tua dibanding Danny Welbeck.

Dalam wawancara di laman resmi Chelsea, Henderson mengaku siap membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk tetap tampil kompetitif di level tertinggi.