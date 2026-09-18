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Jumat, 18 September 2026 | 17.47 WIB

Chelsea Ganti Pemilik, Clearlake Capital Pegang Kendali Penuh

Clearlake Capital mengakuisisi sisa 12,83 persen saham Chelsea milik Todd Boehly dan Mark Walter senilai GBP950 juta. (Flashscore) - Image

Clearlake Capital mengakuisisi sisa 12,83 persen saham Chelsea milik Todd Boehly dan Mark Walter senilai GBP950 juta. (Flashscore)

JawaPos.com - Setelah empat musim menguasai Chelsea sejak musim panas 2022, era Todd Boehly sebagai pemilik Chelsea berakhir. Mulai kemarin WIB (17/9), The Blues, julukan Chelsea, berada di bawah kendali penuh konsorsium Clearlake Capital yang sebelumnya berstatus co-owner.

Seperti dilansir Financial Times, Clearlake Capital pimpinan Behdad Eghbali dan Jose E. Feliciano mengakuisisi sisa saham 12,83 persen milik Boehly-Mark Walter senilai GBP950 juta (Rp22,5 triliun).

Setelah penjualan saham tersebut, Boehly mengundurkan diri sebagai chairman Chelsea. Meski begitu, klub belum menentukan pengganti Boehly untuk menduduki posisi pucuk pimpinan berikutnya.

Chelsea menyebut tidak akan ada perubahan struktur di jajaran petinggi klub, termasuk posisi Boehly.

"Ini sebuah kehormatan menjabat sebagai chairman Chelsea," sebut Boehly, dikutip dari laman resmi klub.

"Aku ingin berterima kasih kepada banyak pihak yang membantu mengamankan masa depan yang cerah untuk klub, termasuk Premier League, pelatih dan pemain, kepemimpinan, dan staf pemandu bakat di Chelsea, dan jutaan fans setia kami," tambah Boehly.

Media-media Inggris mengklaim hubungan Boehly-Mark Walter dalam konsorsium BlueCo mengalami keretakan dengan Clearlake Capital dalam beberapa musim terakhir. Bahkan, sejak 2024, kedua belah pihak saling membeli saham. Clearlake Capital awalnya memiliki 61,5 persen saham.

Clearlake Capital merupakan perusahaan pengelola investasi asal Amerika Serikat yang berdiri pada 2006. Mereka menjalankan investasi melalui sejumlah strategi, seperti private equity, kredit, infrastruktur, investasi sekunder, co-investment, dan strategi pasar privat lainnya.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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