Prediksi Skor Brentford vs Chelsea di Liga Inggris: Kans The Blues Paksa Imbang Tuan Rumah

JawaPos.com — Brentford berpeluang menahan Chelsea dengan skor 2-2 pada duel Liga Inggris di Gtech Community Stadium, Sabtu (19/9/2206) pukul 02.00 WIB.

The Bees belum terkalahkan dalam enam pertandingan musim ini, sedangkan Chelsea menempati posisi keenam dengan tujuh poin dari empat laga dan membawa lini serang produktif, tetapi pertahanan yang masih rapuh.

Brentford Belum Terkalahkan dalam Enam Laga Brentford datang dengan modal enam pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi, terdiri dari tiga kemenangan dan tiga hasil imbang.

Tim asuhan Keith Andrews itu juga baru saja mengalahkan Reading 2-1 pada putaran ketiga EFL Cup.

Start Brentford di Premier League juga cukup menjanjikan setelah menghajar Tottenham Hotspur 3-0 pada pertandingan pembuka.

Setelah itu, Brentford bermain imbang tiga kali beruntun melawan Leeds United, Sunderland, dan Bournemouth.

Hasil tersebut membuat Brentford mengoleksi enam poin dari empat pertandingan Premier League dan menempati posisi ketujuh.

Pertandingan melawan Chelsea menjadi kesempatan bagi The Bees untuk meraih kemenangan liga kedua sebelum kompetisi memasuki jeda internasional.