Todd Boehly dan Mark Walter Dikabarkan Jual Saham Chelsea, Giliran Clearlake Capital Ambil Kendali

JawaPos.com - Todd Boehly dan Mark Walter dikabarkan terbuka untuk menjual kepemilikan mereka di Chelsea kepada pemegang saham mayoritas, Clearlake Capital. Jika transaksi itu terealisasi, valuasi klub asal London itu diperkirakan mencapai lebih dari GBP 5 miliar (sekitar Rp 121 triliun).

Menurut laporan Financial Times, Salah satu pemilik utama Chelsea, Boehly, bersama Walter tengah berencana menjual saham mereka di Chelsea yang masing-masing bernilai 12,8 persen. Dalam rencana tersebut, keduanya menaksir nilai total Chelsea saat ini mencapai dua kali lipat dibandingkan saat konsorsium BlueCo mengambil alih klub pada 2022.

Saat itu, konsorsium yang terdiri atas Boehly, Walter, dan Clearlake Capital membeli Chelsea dengan nilai GBP 2,5 miliar (sekitar Rp 60 triliun), disertai komitmen investasi tambahan sebesar GBP 1,75 miliar (sekitar Rp 42 triliun).

Clearlake saat ini menjadi pemegang saham terbesar Chelsea dengan kepemilikan 61,5 persen. Sementara itu, sisa 38,5 persen saham terbagi rata antara Boehly, Walter, dan Hansjorg Wyss. Belum diketahui apakah Wyss juga memiliki keinginan untuk menjual kepemilikannya.

Dilansir dari The Telegraph, Boehly, Walter, dan Clearlake, sejauh ini menolak memberikan komentar mengenai kabar tersebut. Kabar mengenai keinginan Walter untuk menjual saham Chelsea muncul setelah ia menjual saham miliknya di klub NBA Los Angeles Lakers. Penjualan itu terjadi di tengah penyelidikan oleh Kantor Jaksa Amerika Serikat dan Securities and Exchange Commission (SEC) terkait dugaan persoalan keuangan.

Menurut Wall Street Journal, penyelidikan itu berkaitan dengan bagaimana pinjaman bernilai miliaran dolar yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan Walter atau konglomerasinya, TWG Global, kemudian tercatat dalam pembukuan perusahaan asuransi miliknya setelah melewati entitas ketiga.

Rencana penjualan saham Boehly dan Walter juga dipengaruhi struktur kepemilikan yang disepakati saat pengambilalihan Chelsea pada 2022. Diduga terdapat klausul yang melarang pemegang saham utama menjual kepemilikannya kepada investor eksternal selama 10 tahun pertama sejak akuisisi. Dengan demikian, Boehly dan Walter pada dasarnya hanya dapat menjual saham mereka kepada Clearlake atau Wyss.