Viral! Lionel Messi Menunjuk Komisaris MLS Don Garber Usai Inter Miami Menangkan Campeones Cup

JawaPos.com - Lionel Messi terlihat terlibat percakapan serius dengan Komisaris MLS Don Garber setelah Inter Miami mengalahkan Cruz Azul 2-0 dalam laga Campeones Cup, Kamis (17/9).

Dalam rekaman video setelah pertandingan, Messi beberapa kali menunjuk ke arah Garber saat keduanya berbicara.

Beredar rekaman video setelah pertandingan memperlihatkan Messi berbicara dengan Don Garber di area stadion.

Dalam salah satu momen, kapten Inter Miami itu terlihat menunjuk ke arah Garber sambil menyampaikan sesuatu sebelum berjalan meninggalkan lokasi.

Beberapa saat kemudian, Messi kembali terlihat menghampiri Garber dan menunjuk ke arah komisaris MLS itu sembari berbicara.

Rekaman dari sudut berbeda bahkan memperlihatkan Messi dan Garber sama-sama menunjuk satu sama lain ketika terlibat dalam percakapan.

Belum diketahui secara pasti isi pembicaraan maupun hal yang menjadi pokok percakapan keduanya.

Dilansir dari ESPN, MLS menolak memberikan komentar terkait interaksi tersebut. Inter Miami juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai kejadian itu.