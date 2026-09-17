Chau Lionel Messi! Jalani Laga Perpisahan Bersama Timnas Argentina Bulan Depan

Lionel Messi masuk skuad Argentina untuk menghadapi Benin pada 6 Oktober. Laga di Estadio Monumental disiapkan sebagai penghormatan bagi La Pulga. (Bein Sports)
JawaPos.com - Kapten timnas Argentina Lionel Messi sudah memutuskan pensiun membela La Albiceleste, julukan timnas Argentina, Agustus lalu.
Namun, Messi baru akan mendapatkan penghormatan dalam laga tribut bagi La Pulga, julukan Messi.
Rencananya, laga uji coba internasional kontra Benin di Estadio Monumental, Buenos Aires, 6 Oktober mendatang akan menjadi laga yang bersejarah bagi Messi.
Namanya sudah masuk dalam skuad tim asuhan Lionel Scaloni.
"Kami telah membuat keputusan mengundang pemain terbaik di dunia, simbol timnas Argentina, kapten kami, Lionel Messi. Aku harap, dia bisa mendapatkan perpisahan yang benar-benar layak dia dapat," tutur Scaloni, dikutip dari laman BBC Sport.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022