Chau Lionel Messi! Jalani Laga Perpisahan Bersama Timnas Argentina Bulan Depan

JawaPos.com - Kapten timnas Argentina Lionel Messi sudah memutuskan pensiun membela La Albiceleste, julukan timnas Argentina, Agustus lalu.

Namun, Messi baru akan mendapatkan penghormatan dalam laga tribut bagi La Pulga, julukan Messi.

Rencananya, laga uji coba internasional kontra Benin di Estadio Monumental, Buenos Aires, 6 Oktober mendatang akan menjadi laga yang bersejarah bagi Messi.

Namanya sudah masuk dalam skuad tim asuhan Lionel Scaloni.

"Kami telah membuat keputusan mengundang pemain terbaik di dunia, simbol timnas Argentina, kapten kami, Lionel Messi. Aku harap, dia bisa mendapatkan perpisahan yang benar-benar layak dia dapat," tutur Scaloni, dikutip dari laman BBC Sport.