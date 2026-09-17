Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Kamis, 17 September 2026 | 17.39 WIB

Chau Lionel Messi! Jalani Laga Perpisahan Bersama Timnas Argentina Bulan Depan

Lionel Messi masuk skuad Argentina untuk menghadapi Benin pada 6 Oktober. Laga di Estadio Monumental disiapkan sebagai penghormatan bagi La Pulga. (Bein Sports) - Image

Lionel Messi masuk skuad Argentina untuk menghadapi Benin pada 6 Oktober. Laga di Estadio Monumental disiapkan sebagai penghormatan bagi La Pulga. (Bein Sports)

JawaPos.com - Kapten timnas Argentina Lionel Messi sudah memutuskan pensiun membela La Albiceleste, julukan timnas Argentina, Agustus lalu.

Namun, Messi baru akan mendapatkan penghormatan dalam laga tribut bagi La Pulga, julukan Messi.

Rencananya, laga uji coba internasional kontra Benin di Estadio Monumental, Buenos Aires, 6 Oktober mendatang akan menjadi laga yang bersejarah bagi Messi.

Namanya sudah masuk dalam skuad tim asuhan Lionel Scaloni.

"Kami telah membuat keputusan mengundang pemain terbaik di dunia, simbol timnas Argentina, kapten kami, Lionel Messi. Aku harap, dia bisa mendapatkan perpisahan yang benar-benar layak dia dapat," tutur Scaloni, dikutip dari laman BBC Sport.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Manchester City vs Norwich: Maresca Berpeluang Lampaui Guardiola - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Manchester City vs Norwich: Maresca Berpeluang Lampaui Guardiola

Kamis, 17 September 2026 | 17.35 WIB

Prediksi Juventus vs NEC Nijmegen: Kursi Luciano Spalletti Terancam - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Juventus vs NEC Nijmegen: Kursi Luciano Spalletti Terancam

Kamis, 17 September 2026 | 17.33 WIB

Pernah Setim dengan Messi, Kily Gonzalez Resmi Latih Inter Miami - Image
Sepak Bola Dunia

Pernah Setim dengan Messi, Kily Gonzalez Resmi Latih Inter Miami

Rabu, 16 September 2026 | 17.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore