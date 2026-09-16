Pernah Setim dengan Messi, Kily Gonzalez Resmi Latih Inter Miami

Kily Gonzalez resmi melatih Inter Miami hingga 2028. Mantan rekan Lionel Messi di timnas Argentina itu langsung menghadapi Cruz Azul. (Dok. IMFC)
JawaPos.com - Kily Gonzalez resmi memulai tugasnya sebagai pelatih kepala Inter Miami pada 15 September 2026. Pelatih asal Argentina itu langsung mendapat tantangan besar karena harus memimpin Lionel Messi dan kawan-kawan menghadapi Cruz Azul pada laga Campeones Cup.
Gonzalez ditunjuk sebagai pengganti permanen Guillermo Hoyos setelah Inter Miami mencapai kesepakatan dengannya pada 27 Agustus. Pelatih berusia 52 tahun itu dikontrak hingga Juni 2028.
Kedatangan Gonzalez juga menghadirkan reuni dengan Messi. Keduanya pernah bermain bersama di timnas Argentina pada dua pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2006 pada 2005.
“Ada hal-hal dalam sepak bola yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah perasaan yang unik. Saya merasa terhormat dan diberkati mendapat kesempatan ini serta bisa berbagi hubungan luar biasa yang saya miliki dengan Leo,” kata Gonzalez dikutip dari ESPN.
“Saya sangat menyayanginya (Lionel Messi) dan dia tahu itu. Hal itu membuat momen ini semakin istimewa. Bisa bersamanya dan berbagi pengalaman dengan para pemain luar biasa di skuad ini membuat saya merasa benar-benar diterima sebagai pelatih,” lanjutnya.
Gonzalez tidak memiliki banyak waktu untuk menikmati momen reuni tersebut. Dia langsung memimpin latihan pertamanya setelah tiba di Miami dan harus mempersiapkan tim menghadapi Cruz Azul pada Rabu (16/9) dalam laga perebutan Campeones Cup.
“Tentu saja, semua ini luar biasa, tetapi sekarang kami harus mulai bekerja. Jika Tuhan menghendaki, kami akan memulai dengan kuat besok dan memenangkan kejuaraan,” ujar Gonzalez.
Gonzalez tiba di Miami dari Argentina pada Selasa pagi waktu setempat. Tidak lama setelah kedatangannya, dia langsung memimpin sesi latihan pertama bersama Inter Miami.
Sebelumnya, Gonzalez harus menunggu izin kerja di Amerika Serikat sebelum dapat secara resmi mengambil alih tim. Inter Miami telah mengumumkan kesepakatan dengan Gonzalez pada 27 Agustus, tetapi Hoyos tetap bertugas sementara hingga kedatangan pelatih baru tersebut.
Gonzalez mengaku periode menunggu itu dipenuhi rasa tidak sabar.
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