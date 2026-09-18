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Jumat, 18 September 2026 | 16.49 WIB

Prediksi Skor Monza vs Sassuolo di Liga Italia: Neroverdi Sikat Perlawanan Tuan Rumah di Tandang

Sassuolo berambisi melanjutkan momentum kemenangan atas Juventus saat bertandang ke markas Monza di Serie A. (Sassuolo) - Image

Sassuolo berambisi melanjutkan momentum kemenangan atas Juventus saat bertandang ke markas Monza di Serie A. (Sassuolo)

JawaPos.com — Sassuolo diprediksi menang tipis atas Monza pada pekan ketujuh Serie A 2026/2027 di U-Power Stadium, Jumat (19/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Neroverdi datang dengan modal kemenangan dramatis atas Juventus dan tujuh poin dari empat pertandingan, sedangkan Monza belum meraih kemenangan setelah empat laga dengan tiga kekalahan dan satu hasil imbang.

Sassuolo Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi

Sassuolo sedang berada dalam momentum positif setelah menaklukkan Juventus 3-2 pada pertandingan sebelumnya di Mapei Stadium.

Sebastiano Esposito mencetak gol pada debut penuh, Kieron Bowie kembali membawa tim unggul, sebelum Vasilije Adzic memastikan kemenangan melalui gol dramatis pada penghujung laga.

Hasil tersebut membuat Sassuolo mengoleksi tujuh poin dari maksimal 12 angka di Serie A.

Sebelumnya, tim asuhan Alberto Aquilani juga bermain imbang melawan Bologna setelah kebobolan gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir, sehingga kemenangan atas Juventus menjadi respons penting.

Performa itu ikut memperkuat kesan positif terhadap awal kepemimpinan Aquilani di Reggio Emilia. Sassuolo juga sudah memastikan tempat di babak 16 besar Coppa Italia dan akan kembali bertemu Juventus pada fase tersebut.

Namun, ada satu catatan yang perlu diperhatikan.

Sassuolo belum meraih kemenangan tandang dalam delapan pertandingan terakhir, sebuah statistik yang bisa memberikan sedikit harapan bagi Monza menjelang pertemuan di U-Power Stadium.

Editor: Edi Yulianto
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