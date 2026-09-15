Kekecewaan Guglielmo Vicario saat Juventus Kalah Dramatis Lawan Sassuolo

JawaPos.com - Juventus harus kalah dramatis dari Sassuolo di pekan keempat Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 2-3 tersebut dimainkan di Mapei Stadium, Senin (14/9).

Kekecewaan dirasakan kiper Juventus Guglielmo Vicario. Ia menilai timnya kehilangan keseimbangan saat kalah dari Sassuolo.

"Kami sangat kecewa. Saya mengerti keinginan untuk memenangkan pertandingan karena Juventus memiliki kewajiban untuk melakukan itu, tetapi kami kehilangan keseimbangan dan ini adalah sesuatu yang telah kami bicarakan selama pekan ini," kata Guglielmo Vicario yang dikutip laman resmi Juventus, Senin (14/9).

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Kiper berusia 29 tahun tersebut mengatakan bahwa para pemain Juventus merasa menyesal dan marah terhadap hasil pertandingan. Vicario berharap timnya bisa berbenah dan memanfaatkan kualitas skuad musim ini.

“Ada penyesalan dan kemarahan karena permainan telah berbalik menguntungkan kami. Kami perlu lebih berhati-hati karena kami adalah tim dengan banyak kualitas," pungkas Vicario.

Vicario Ciptakan Banyak Penyelamatan Vicario tetap menjadi pilihan utama di posisi kiper Juventus. Ia bermain 90 menit dan kebobolan tiga gol dari Sassuolo.

Secara statistik permainan, kiper timnas Italia tersebut melakukan banyak penyelamatan. Meskipun demikian, Vicario harus rela kebobolan banyak gol.