Sassuolo Menang Sensasional 3-2 atas Juventus dalam Pertandingan Sengit Serie A

JawaPos.com – Sassuolo meraih kemenangan sensasional 3-2 atas Juventus dalam lanjutan Serie A setelah pertandingan berlangsung dramatis hingga menit-menit akhir.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (14/9), Juventus sempat dua kali menyamakan kedudukan setelah tertinggal, tetapi Sassuolo akhirnya memastikan kemenangan melalui gol Vasilije Adzic pada penghujung pertandingan.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri rekor 12 pertandingan Juventus tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.

Sassuolo membuka keunggulan melalui Sebastiano Esposito setelah menerima umpan terobosan Nemanja Matic dan melepaskan tembakan ke tiang jauh.

Juventus kemudian menyamakan kedudukan melalui Edon Zhegrova yang memanfaatkan kesalahan kiper Arijanet Muric sebelum mencetak gol ke sudut bawah gawang.

Saat pertandingan memasuki menit-menit akhir, Sassuolo kembali unggul setelah Kieron Bowie mencetak gol dari tepi kotak penalti sebelum Zhegrova kembali menyamakan skor.

Drama berlanjut ketika Vasilije Adzic, pemain yang dipinjamkan Juventus ke Sassuolo, menjadi penentu kemenangan tuan rumah melalui tembakan melengkung yang menembus pertahanan Juventus.