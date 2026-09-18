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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 18 September 2026 | 16.38 WIB

Prediksi Skor Celta Vigo vs Racing de Santander di Liga Spanyol: Los Racinguistas Amankan Poin

Duel Celta Vigo vs Racing de Santander diprediksi berakhir imbang 1-1 di Stadion Balaidos. (Racing de Santander) - Image

Duel Celta Vigo vs Racing de Santander diprediksi berakhir imbang 1-1 di Stadion Balaidos. (Racing de Santander)

JawaPos.com — Celta Vigo masih memburu kemenangan pertama musim ini saat menjamu Racing de Santander di Stadion Balaidos, Sabtu (19/9/2026) pukul 23.30 WIB.

Celta Vigo baru mengoleksi empat poin dari enam laga Liga Spanyol, sedangkan Racing de Santander mengantongi tujuh poin dan berpeluang membawa pulang poin dari markas tuan rumah.

Celta Vigo Belum Menang dalam Tujuh Pertandingan

Celta Vigo menghadapi tekanan untuk segera meraih kemenangan setelah melewati enam pertandingan Liga Spanyol tanpa sekali pun menang.

Tim berjuluk The Sky Blues itu mencatat empat hasil imbang dan dua kekalahan sehingga sementara berada di posisi ke-16 dengan koleksi empat poin.

Hasil tersebut cukup mengejutkan jika melihat pencapaian musim lalu ketika Celta Vigo mampu mengakhiri kompetisi kasta tertinggi Spanyol di posisi keenam.

Claudio Giraldez kini dituntut menemukan solusi setelah timnya juga belum menang dalam tujuh pertandingan di semua kompetisi musim ini.

Pada pertandingan liga terakhir, Celta Vigo bermain imbang 1-1 melawan Malaga. Namun, hasil tersebut tidak mampu menjadi modal sempurna karena mereka kemudian takluk 0-1 dari Omonia dalam pertandingan Europa League.

Rentetan hasil tersebut membuat Celta Vigo memiliki catatan lima pertandingan terakhir Liga Spanyol berupa tiga imbang dan dua kekalahan.

Mereka tentu berharap dukungan publik Balaidos bisa membantu mengakhiri puasa kemenangan yang sudah berlangsung sejak awal musim.

Editor: Edi Yulianto
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