Prediksi Skor Getafe vs Celta Vigo di LaLiga: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Tipis

JawaPos.com - Getafe punya keuntungan bermain di kandang, tetapi Celta Vigo belum terkalahkan dalam dua laga tandang. Duel kedua tim diprediksi berlangsung ketat dan minim gol.

Prediksi Getafe vs Celta Vigo mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah dalam lanjutan LaLiga 2026/2027. Getafe sedikit lebih diunggulkan setelah melihat keuntungan bermain di kandang dan kondisi kedua tim yang sama-sama bermasalah dalam urusan mencetak gol.

Getafe akan menjamu Celta Vigo di Coliseum Alfonso Perez, Selasa (8/9/2026) pukul 00.00 WIB. Pertandingan ini berpotensi berjalan ketat karena kedua kesebelasan baru mencetak satu gol dari tiga pertandingan LaLiga musim ini.

Getafe baru mengumpulkan tiga poin dari tiga pertandingan. Tim asuhan Jose Bordalas tersebut juga harus segera menemukan solusi di lini depan setelah hanya mampu mencetak satu gol.

Enes Unal menjadi satu-satunya pemain Getafe yang sejauh ini berhasil mencatatkan gol di LaLiga. Penyerang tersebut kembali diharapkan menjadi pembeda ketika Getafe tampil di hadapan pendukung sendiri.

Kesempatan memperbaiki catatan terbuka setelah Getafe sebelumnya mampu meraih kemenangan di kandang. Namun, mereka datang ke pertandingan ini setelah kalah 0-1 dari Osasuna pada laga terakhir.

Bordalas juga harus memperhitungkan kondisi skuadnya. Christantus Uche dan Juanmi masih menepi karena cedera, sedangkan Andres Garcia, Mario Martin, dan Abdel Abqar masih dalam pemantauan.

Getafe diprediksi menggunakan formasi 4-4-2. David Soria berada di bawah mistar, dengan Femenia, Djene, Romero, dan Mojica mengisi lini belakang.

Serrano, Mangala, Gudelj, serta Terrats diperkirakan menjadi pengisi lini tengah. Di depan, Unal dan Satriano menjadi pasangan yang diharapkan mampu memecah kebuntuan.