Prediksi Skor Omonia vs Celta Vigo di Liga Europa: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang

Omonia bersiap menjamu Celta Vigo pada laga pembuka Liga Europa yang diprediksi berlangsung sengit dan berpeluang berakhir imbang. (Celta Vigo)
JawaPos.com — Omonia akan menjamu Celta Vigo pada laga pembuka Liga Europa di Stadion Vazgen Sargsyan Republican, Rabu (16/9/1016) pukul 23.45 WIB dengan kedua tim sama-sama mengincar start positif.
Celta Vigo datang tanpa kemenangan dalam lima laga La Liga, sementara Omonia punya catatan kandang impresif di Eropa, sehingga duel ini berpotensi sengit dan berakhir imbang.
Omonia harus melewati dua putaran kualifikasi Liga Europa untuk memastikan tempat di fase utama setelah sebelumnya tersingkir dari kualifikasi Liga Champions.
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Tim asuhan Henning Berg kalah dari Kairat Almaty melalui adu penalti pada putaran kedua kualifikasi Liga Champions setelah musim lalu menjadi juara Liga Siprus.
Omonia kemudian bangkit di Liga Europa dengan menyingkirkan Lincoln Red Imps dari Gibraltar lewat kemenangan agregat 2-1 pada putaran ketiga kualifikasi.
Mereka melanjutkan momentum tersebut dengan mengalahkan klub Belgia Sint-Truiden 4-2 secara agregat untuk mengamankan tiket ke fase utama Liga Europa untuk pertama kalinya sejak musim 2022-2023.
Catatan kandang juga menjadi modal penting Omonia menjelang duel kontra Celta Vigo.
Mereka berhasil memenangi seluruh tiga pertandingan Eropa di kandang musim ini, meski performa domestik terbaru cukup mengkhawatirkan karena hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan kompetitif terakhir dengan dua hasil imbang dan satu kekalahan.
Omonia memiliki pertahanan yang cukup solid dalam beberapa pertandingan terakhir meski produktivitas mereka sedang bermasalah.
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