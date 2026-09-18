Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Alaves di Liga Spanyol: Los Leones Menang Tipis di San Mames

JawaPos.com — Athletic Bilbao diprediksi menang tipis 2-1 atas Alaves dalam derby Basque di San Mames, Sabtu (19/9/2026) pukul 21.15 WIB.

Athletic Bilbao saat ini berada di posisi kesembilan dengan tujuh poin dari lima laga, sedangkan Alaves menempati peringkat keenam dengan 10 poin dari enam pertandingan, sehingga duel ini berpotensi berlangsung ketat sejak menit awal.

Athletic Bilbao Punya Modal Positif di San Mames Athletic Bilbao belum tampil sejak bermain imbang 1-1 melawan Elche pada Sabtu lalu setelah pertandingan kontra Levante ditunda akibat hujan deras di Valencia yang membuat lapangan tidak bisa digunakan.

Tim asuhan Edin Terzic itu mengoleksi dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan La Liga musim ini.

Awal musim Athletic Bilbao memang tidak ideal setelah kalah beruntun dari Sevilla dan Barcelona.

Namun, Los Leones kemudian bangkit dengan mengalahkan Celta Vigo dan Atletico Madrid sebelum bermain imbang 1-1 melawan Elche.

Catatan tersebut membuat Athletic Bilbao mengoleksi tujuh poin dan berada di posisi kesembilan klasemen sementara.

Posisi itu masih memberi ruang bagi Athletic Bilbao untuk memperbaiki performa setelah musim lalu hanya finis di peringkat ke-12 Liga Spanyol.