Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Elche di Liga Spanyol: Los Leones Jaga Tren Positif di San Mames

Athletic Bilbao bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu Elche di San Mames pada pekan kelima Liga Spanyol 2026/2027. (Bilbao)
JawaPos.com — Athletic Bilbao diprediksi melanjutkan tren positif saat menjamu Elche pada pekan kelima Liga Spanyol 2026/2027 di San Mames, Sabtu (12/9/2026) pukul 23.30 WIB.
Tuan rumah sedang memburu kemenangan ketiga beruntun setelah menaklukkan Celta Vigo dan Atletico Madrid, sedangkan Elche datang dengan hanya mengoleksi satu poin dari empat pertandingan.
Athletic Bilbao sempat mengawali musim dengan hasil mengecewakan. Mereka kalah 3-1 dari Sevilla di San Mames, kemudian kembali tumbang 2-0 saat bertandang ke markas Barcelona pada 27 Agustus.
Baca Juga:Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Namun, performa Los Leones berubah drastis dalam dua pertandingan terakhir. Athletic Bilbao sukses mengalahkan Celta Vigo 2-0 sebelum tampil impresif ketika menghajar Atletico Madrid dengan skor 3-0.
Kemenangan telak atas Atletico Madrid menjadi modal penting bagi skuad asuhan Edin Terzic. Nico Williams, Robert Navarro, dan Oihan Sancet masing-masing mencatatkan namanya di papan skor dalam laga tersebut.
Kini, Athletic Bilbao memiliki peluang untuk membukukan tiga kemenangan secara beruntun di kompetisi kasta tertinggi Spanyol.
Tambahan tiga poin juga berpotensi mengangkat posisi mereka dari peringkat ke-10 yang saat ini ditempati dengan koleksi enam poin.
Baca Juga:Prediksi Skor Osasuna vs Espanyol di Liga Spanyol: Los Periquitos Bakal Sulitkan Tuan Rumah!
Rekor pertemuan turut membuat Athletic Bilbao lebih diunggulkan dalam laga ini. Dari 54 pertandingan sebelumnya melawan Elche, Athletic Bilbao berhasil meraih 24 kemenangan dan hanya menelan 13 kekalahan.
Pada pertemuan di San Mames musim lalu, Athletic Bilbao juga berhasil mengamankan kemenangan 2-1. Meski demikian, Elche pernah memberikan kejutan dengan menang 1-0 di stadion yang sama pada musim 2022/2023.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022