Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Elche di Liga Spanyol: Los Leones Jaga Tren Positif di San Mames

JawaPos.com — Athletic Bilbao diprediksi melanjutkan tren positif saat menjamu Elche pada pekan kelima Liga Spanyol 2026/2027 di San Mames, Sabtu (12/9/2026) pukul 23.30 WIB.

Tuan rumah sedang memburu kemenangan ketiga beruntun setelah menaklukkan Celta Vigo dan Atletico Madrid, sedangkan Elche datang dengan hanya mengoleksi satu poin dari empat pertandingan.

Athletic Bilbao sempat mengawali musim dengan hasil mengecewakan. Mereka kalah 3-1 dari Sevilla di San Mames, kemudian kembali tumbang 2-0 saat bertandang ke markas Barcelona pada 27 Agustus.

Namun, performa Los Leones berubah drastis dalam dua pertandingan terakhir. Athletic Bilbao sukses mengalahkan Celta Vigo 2-0 sebelum tampil impresif ketika menghajar Atletico Madrid dengan skor 3-0.

Kemenangan telak atas Atletico Madrid menjadi modal penting bagi skuad asuhan Edin Terzic. Nico Williams, Robert Navarro, dan Oihan Sancet masing-masing mencatatkan namanya di papan skor dalam laga tersebut.

Kini, Athletic Bilbao memiliki peluang untuk membukukan tiga kemenangan secara beruntun di kompetisi kasta tertinggi Spanyol.

Tambahan tiga poin juga berpotensi mengangkat posisi mereka dari peringkat ke-10 yang saat ini ditempati dengan koleksi enam poin.

Athletic Bilbao Punya Modal Kuat di San Mames Rekor pertemuan turut membuat Athletic Bilbao lebih diunggulkan dalam laga ini. Dari 54 pertandingan sebelumnya melawan Elche, Athletic Bilbao berhasil meraih 24 kemenangan dan hanya menelan 13 kekalahan.