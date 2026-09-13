Prediksi Skor PEC Zwolle vs Feyenoord di Liga Belanda: De Club aan de Maas Pesta Gol

JawaPos.com — PEC Zwolle menghadapi Feyenoord di MAC³PARK Stadion pada Minggu (13/9/2026) pukul 21.45 WIB dalam matchday keenam Eredivisie 2026/2027, dengan tim tamu lebih diunggulkan meraih kemenangan setelah mendominasi pertemuan kedua klub dalam tujuh tahun terakhir.

Feyenoord juga punya modal kuat di laga tandang dan berpeluang pesta gol meski baru dihajar Barcelona 5-1 di Liga Champions.

Mengapa PEC Zwolle Sulit Mengalahkan Feyenoord?

PEC Zwolle datang ke pertandingan ini dengan catatan buruk saat berhadapan dengan Feyenoord karena sudah menelan 13 kekalahan beruntun dalam pertemuan terakhir.

Kemenangan terakhir PEC Zwolle atas klub Rotterdam itu terjadi pada 2019 dengan skor 3-1, setelah sebelumnya mereka melewati lima pertandingan tanpa kemenangan dengan catatan dua hasil imbang.

Dominasi Feyenoord semakin terlihat dari produktivitas PEC Zwolle yang kesulitan mencetak gol dalam duel tersebut.

Dari 13 kekalahan beruntun, PEC Zwolle bahkan gagal mencetak gol dalam delapan pertandingan sehingga pertandingan di MAC³PARK Stadion kembali menjadi ujian berat bagi Henry van der Vegt dan anak asuhnya.

Situasi PEC Zwolle juga belum terlalu meyakinkan pada awal Eredivisie 2026/2027 karena hanya mengoleksi satu kemenangan dari lima pertandingan.

Mereka tiga kali kalah, sekali imbang, dan satu-satunya kemenangan diraih ketika bertandang ke markas Heerenveen dengan skor 2-0.