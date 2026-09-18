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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 18 September 2026 | 15.45 WIB

Prediksi Skor Sparta Rotterdam vs Heerenveen: De Kasteelheren Amankan 3 Poin di Het Kasteel

Sparta Rotterdam diprediksi mengalahkan Heerenveen 2-1 dalam lanjutan Eredivisie 2026/2027 di Het Kasteel. (Sparta Rotterdam) - Image

Sparta Rotterdam diprediksi mengalahkan Heerenveen 2-1 dalam lanjutan Eredivisie 2026/2027 di Het Kasteel. (Sparta Rotterdam)

JawaPos.com — Sparta Rotterdam diprediksi mengamankan tiga poin saat menjamu Heerenveen pada lanjutan Eredivisie 2026/2027 di Het Kasteel, Sabtu (19/9/2026) pukul 23.45 WIB.

Tuan rumah memang sedang tanpa kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, tetapi performa Heerenveen juga belum stabil setelah hanya meraih dua poin dari empat laga terakhir, sehingga duel ini berpotensi berjalan ketat.

Sparta Rotterdam Dibebani Tren Tanpa Kemenangan

Sparta Rotterdam datang ke pertandingan ini dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah telak 1-4 dari juara bertahan PSV Eindhoven pada pertandingan sebelumnya.

Kekalahan tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan De Kasteelheren menjadi lima pertandingan sejak kemenangan 3-1 atas Telstar pada Agustus.

Hasil tersebut juga membuat posisi Rogier Meijer mulai mendapat sorotan setelah pelatih berusia 45 tahun itu ditunjuk menggantikan Maurice Steijn pada akhir musim lalu.

Dari enam pertandingan awal Eredivisie 2026/2027, Sparta Rotterdam baru mengoleksi dua kemenangan dan harus bekerja keras untuk memperbaiki konsistensi sebelum jeda internasional pertama musim ini.

Masalah Sparta Rotterdam tidak hanya terlihat dari hasil pertandingan, tetapi juga performa mereka ketika bermain di kandang sendiri.

Hingga memasuki pekan ketujuh, Sparta Rotterdam belum meraih kemenangan kandang musim ini dan hanya mencatat satu kemenangan liga di Het Kasteel sejak awal Februari.

Kemenangan tersebut terjadi saat Sparta Rotterdam mengalahkan FC Volendam dengan skor 2-0.

Editor: Edi Yulianto
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