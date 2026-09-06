Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

Prediksi skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda. AZ Alkmaar lebih diunggulkan berkat performa impresif dan tujuh kemenangan beruntun. AZ Alkmaar berpeluang mempertahankan tren kemenangan saat menghadapi Heerenveen di Abe Lenstra Stadion. (AZ Alkmaar)
JawaPos.com — AZ Alkmaar berpeluang meraih kemenangan saat menghadapi Heerenveen pada pekan kelima Eredivisie di Abe Lenstra Stadion, Minggu (6/9/2026) pukul 19.30 WIB.
De Kaasboeren datang dengan modal tujuh kemenangan beruntun dan catatan tak terkalahkan dalam 17 pertandingan. Namun, Heerenveen memiliki rekor kandang yang patut diwaspadai.
Heerenveen memang belum konsisten pada awal musim Eredivisie 2026/2027. Namun, pertemuan dengan AZ Alkmaar di Abe Lenstra Stadion memberikan alasan bagi tuan rumah untuk tetap percaya diri.
Dalam empat pertandingan liga, Heerenveen mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan sehingga kini berada di posisi ke-11 klasemen.
Tim asuhan Veldman membuka musim dengan kemenangan sebelum bermain imbang 2-2 melawan Ajax dan Willem II, lalu tumbang 0-2 dari PEC Zwolle di kandang sendiri.
Kekalahan tersebut terasa mengejutkan karena Heerenveen melepaskan 18 tembakan ke arah gawang, tetapi tidak mampu mencetak satu gol pun.
Catatan kandang dalam duel melawan AZ Alkmaar juga menjadi modal penting bagi Heerenveen menjelang pertandingan ini.
Mereka berhasil menang 3-1 atas AZ dalam dua pertemuan terakhir di Abe Lenstra Stadion pada musim 2024/2025 dan 2025/2026.
AZ Alkmaar datang dengan situasi yang jauh berbeda karena mereka belum terkalahkan dalam 17 pertandingan di seluruh kompetisi.
Bahkan, tujuh laga terakhir berhasil mereka lewati dengan kemenangan sehingga kepercayaan diri skuad asuhan Leeroy Echteld sedang berada di level tinggi.
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Jawa Pos
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