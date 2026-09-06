Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 6 September 2026 | 16.04 WIB

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

Prediksi skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda. AZ Alkmaar lebih diunggulkan berkat performa impresif dan tujuh kemenangan beruntun. AZ Alkmaar berpeluang mempertahankan tren kemenangan saat menghadapi Heerenveen di Abe Lenstra Stadion. (AZ Alkmaar) - Image

Prediksi skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda. AZ Alkmaar lebih diunggulkan berkat performa impresif dan tujuh kemenangan beruntun. AZ Alkmaar berpeluang mempertahankan tren kemenangan saat menghadapi Heerenveen di Abe Lenstra Stadion. (AZ Alkmaar)

JawaPos.com — AZ Alkmaar berpeluang meraih kemenangan saat menghadapi Heerenveen pada pekan kelima Eredivisie di Abe Lenstra Stadion, Minggu (6/9/2026) pukul 19.30 WIB.

De Kaasboeren datang dengan modal tujuh kemenangan beruntun dan catatan tak terkalahkan dalam 17 pertandingan. Namun, Heerenveen memiliki rekor kandang yang patut diwaspadai.

Heerenveen Punya Rekor Kandang yang Mengancam

Heerenveen memang belum konsisten pada awal musim Eredivisie 2026/2027. Namun, pertemuan dengan AZ Alkmaar di Abe Lenstra Stadion memberikan alasan bagi tuan rumah untuk tetap percaya diri.

Dalam empat pertandingan liga, Heerenveen mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan sehingga kini berada di posisi ke-11 klasemen.

Tim asuhan Veldman membuka musim dengan kemenangan sebelum bermain imbang 2-2 melawan Ajax dan Willem II, lalu tumbang 0-2 dari PEC Zwolle di kandang sendiri.

Kekalahan tersebut terasa mengejutkan karena Heerenveen melepaskan 18 tembakan ke arah gawang, tetapi tidak mampu mencetak satu gol pun.

Catatan kandang dalam duel melawan AZ Alkmaar juga menjadi modal penting bagi Heerenveen menjelang pertandingan ini.

Mereka berhasil menang 3-1 atas AZ dalam dua pertemuan terakhir di Abe Lenstra Stadion pada musim 2024/2025 dan 2025/2026.

Baca Juga: Prediksi Skor Groningen vs FC Twente di Liga Belanda: De Tukkers Bisa Taklukkan Tuan Rumah

AZ Alkmaar Sedang Sulit Dibendung

AZ Alkmaar datang dengan situasi yang jauh berbeda karena mereka belum terkalahkan dalam 17 pertandingan di seluruh kompetisi.

Bahkan, tujuh laga terakhir berhasil mereka lewati dengan kemenangan sehingga kepercayaan diri skuad asuhan Leeroy Echteld sedang berada di level tinggi.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Groningen vs FC Twente di Liga Belanda: De Tukkers Bisa Taklukkan Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Groningen vs FC Twente di Liga Belanda: De Tukkers Bisa Taklukkan Tuan Rumah

Minggu, 6 September 2026 | 15.56 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persib vs PSM: Juara Bertahan Merasa Belum Sempurna - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Persib vs PSM: Juara Bertahan Merasa Belum Sempurna

Minggu, 6 September 2026 | 15.54 WIB

Prediksi Skor Madura United vs Persijap: Laskar Sape Kerrab Diunggulkan di Laga Pembuka - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Madura United vs Persijap: Laskar Sape Kerrab Diunggulkan di Laga Pembuka

Minggu, 6 September 2026 | 15.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore