Mees Hilgers Segera Tinggalkan FC Twente dan Siap Bergabung Bersama SC Heerenveen

Mees Hilgers (Instagram @meeshilgerss)
JawaPos.com – Mees Hilgers dikabarkan segera meninggalkan FC Twente untuk bergabung dengan SC Heerenveen setelah kedua klub mencapai kesepakatan transfer.
Dilansir dari laman De Telegraaf pada Senin (31/8), Bek tim nasional Indonesia tersebut dijadwalkan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun setelah berhasil menjalani pemeriksaan medis bersama klub barunya.
Kepindahan ini sekaligus menjadi solusi atas situasi rumit yang dialami Hilgers bersama FC Twente dalam beberapa waktu terakhir.
Masa depan Hilgers di FC Twente mulai dipertanyakan setelah pemain binaan akademi tersebut menolak memperpanjang kontraknya yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada pertengahan 2026.
Situasi Hilgers semakin kompleks ketika rencana kepindahan sang bek ke Stade Brest gagal terwujud, sebelum ia mengalami cedera ligamen krusiatum saat kembali menjalani latihan.
Setelah menjalani proses pemulihan dan kembali berlatih, Hilgers akhirnya tidak lagi masuk dalam rencana masa depan FC Twente.
Selama membela FC Twente, Hilgers telah mencatatkan 132 penampilan dan menyumbangkan empat gol untuk klub asal Enschede tersebut.
Kepergian Hilgres menjadi bagian dari upaya FC Twente merampingkan skuad dengan melepas sejumlah pemain yang tidak lagi memiliki prospek dalam rencana tim.
Bagi Hilgers, kepindahan ke SC Heerenveen membuka kesempatan untuk memulai babak baru dalam kariernya setelah melalui periode sulit akibat persoalan kontrak dan cedera.
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Jawa Pos
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