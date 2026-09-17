AC Milan Kalah dari Benfica, Koni De Winter: Kami Kehilangan Kepercayaan Diri

Bek AC Milan Koni De Winter. (Dok. Koni De Winter)
JawaPos.com - AC Milan harus menerima kekalahan dari Benfica di pertandingan pertama Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor 0-2 tersebut dimainkan di San Siro, Kamis (17/9).
AC Milan tidak mampu membalikkan keadaan seperti saat menahan imbang Lazio. Menurut Koni De Winter, timnya kehilangan kepercayaan diri yang membuat mereka kesulitan mencetak gol ke gawang Benfica.
"Saat menguasai bola, kami terlalu mudah kehilangannya. Kami kehilangan kepercayaan diri. Mereka mencetak gol lebih awal, mereka bertahan dengan sangat baik, dan kami kesulitan mencetak gol," kata Koni De Winter yang dikutip dari Tutti Mercato Web, Kamis (17/9).
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Meski kalah, bek timnas Belgia tetap percaya dengan Ruben Amorim sebagai pelatih AC Milan. De Winter akan membuat kekalahan dari Benfica sebagai pelajaran.
"Kami yakin dengan ide-ide pelatih, tetapi kami perlu lebih sabar ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana, menggerakkan bola ke depan dan melakukan permainan di waktu yang tepat. Tidak perlu marah. Kami semua kecewa karena kalah dalam pertandingan ini, tetapi ini masih awal musim. Jadi kami percaya diri, dan kekalahan ini juga membantu kami berkembang," jelas De Winter.
Sebagai pemain, De Winter mengatakan bahwa Amorim selalu memberikan kebebasan kepada para pemainnya. Saat kalah melawan Benfica, intensitas dan kreativitas tidak terlihat.
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"Pelatih memberi kami fondasi, tetapi kemudian terserah kepada kami di lapangan untuk menghadirkan intensitas dan kreativitas untuk menciptakan peluang menyerang. Itulah yang sedikit kurang saat ini," pungkas Koni De Winter.
Koni De Winter bermain 90 menit saat AC Milan kalah dari Benfica. Ia melakukan 71 sentuhan bola dan kebobolan dua gol.
Secara statistik permainan, De Winter bermain cukup tangguh di lini belakang. Melansir Fotmob, ia mencatatkan tiga aksi bertahan dan melakukan dua blok dan satu sapuan.
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