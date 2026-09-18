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Jumat, 18 September 2026 | 17.48 WIB

Ruben Amorim Tumbang di Depan Antonio Conte, Rumor Pergantian Pelatih Mencuat

AC Milan kalah 0-2 dari Benfica di Liga Europa saat Antonio Conte hadir di tribun San Siro. Ruben Amorim tetap mendapat dukungan pemain. (Flashscore) - Image

AC Milan kalah 0-2 dari Benfica di Liga Europa saat Antonio Conte hadir di tribun San Siro. Ruben Amorim tetap mendapat dukungan pemain. (Flashscore)

JawaPos.com - AC Milan harus tumbang 0-2 saat menjamu Benfica pada laga Liga Europa di San Siro. Pelatih Milan Ruben Amorim menjadi sorotan pada laga tersebut.

Maklum, Antonio Conte terlihat berada di tribun San Siro. Sebelumnya, memang sempat muncul rumor bahwa Conte merupakan kandidat pengganti Amorim. Kebetulan, Conte berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Napoli pada musim panas 2026.

Namun, Amorim tetap mendapat dukungan. Salah satunya dari gelandang Milan Ardon Jashari. Menurut dia, Milan tampil di bawah performa terbaik sehingga gagal mencetak gol dan justru kebobolan dua kali.

"Menurut saya, ada sesuatu yang kurang dari kami, baik saat menguasai bola maupun tidak. Ada yang hilang. Dan ketika performa tidak 100 persen, kami tidak mencetak gol, malah kebobolan," tutur Jashari, dilansir dari Sempre Milan.

"Kami tidak berhasil menciptakan peluang sesuai dengan pola latihan kami. Kami harus tampil lebih baik dan saya yakin kami bisa melakukannya pada pertandingan-pertandingan berikutnya," tambahnya. (ka/bas)

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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