Ruben Amorim Tumbang di Depan Antonio Conte, Rumor Pergantian Pelatih Mencuat

JawaPos.com - AC Milan harus tumbang 0-2 saat menjamu Benfica pada laga Liga Europa di San Siro. Pelatih Milan Ruben Amorim menjadi sorotan pada laga tersebut.

Maklum, Antonio Conte terlihat berada di tribun San Siro. Sebelumnya, memang sempat muncul rumor bahwa Conte merupakan kandidat pengganti Amorim. Kebetulan, Conte berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Napoli pada musim panas 2026.

Namun, Amorim tetap mendapat dukungan. Salah satunya dari gelandang Milan Ardon Jashari. Menurut dia, Milan tampil di bawah performa terbaik sehingga gagal mencetak gol dan justru kebobolan dua kali.

"Menurut saya, ada sesuatu yang kurang dari kami, baik saat menguasai bola maupun tidak. Ada yang hilang. Dan ketika performa tidak 100 persen, kami tidak mencetak gol, malah kebobolan," tutur Jashari, dilansir dari Sempre Milan.