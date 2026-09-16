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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 17 September 2026 | 02.47 WIB

Prediksi Skor AC Milan vs Benfica di Liga Europa 17 September 2026: Duel Sama Kuat di San Siro!

SS Lazio dan AC Milan mengandalkan gelandang sebagai pencetak gol terbanyak. Frattesi dan Cisse berpotensi jadi pembeda di Stadio Olimpico. (Dok. Sempre Milan) - Image

SS Lazio dan AC Milan mengandalkan gelandang sebagai pencetak gol terbanyak. Frattesi dan Cisse berpotensi jadi pembeda di Stadio Olimpico. (Dok. Sempre Milan)

JawaPos.com - AC Milan akan menghadapi Benfica pada matchday pertama fase liga UEFA Europa League 2026/27. Duel dua klub besar Eropa tersebut dijadwalkan berlangsung di San Siro, Kamis (17/9/2026) dini hari WIB.

Pertandingan Milan vs Benfica akan dimulai pukul 02.00 WIB. Laga ini juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu pertandingan menarik pada pekan pembuka Liga Europa musim ini. Milan dan Benfica sama-sama memiliki sejarah panjang di kompetisi Eropa, tetapi keduanya harus bermain di Liga Europa setelah gagal mengamankan tempat di Liga Champions.

Milan datang ke pertandingan ini dengan modal yang cukup positif. Rossoneri memang belum tampil sempurna pada awal musim Serie A, tetapi mereka belum mengalami kekalahan sejak Ruben Amorim mengambil alih kursi pelatih.

Amorim ditunjuk untuk menggantikan Massimiliano Allegri setelah Milan menjalani periode sulit pada akhir musim sebelumnya. Pergantian pelatih tersebut membuat Rossoneri memasuki musim baru dengan sejumlah perubahan dalam permainan.

Di Serie A 2026/27, Milan mengawali perjalanan dengan mengalahkan Torino dan Venezia. Setelah itu, mereka harus puas bermain imbang melawan Juventus dan Lazio.

Hasil imbang kontra Lazio menjadi pertandingan yang cukup menarik. Milan sempat tertinggal dua gol, tetapi mampu bangkit dan membawa pulang satu poin dari markas lawan.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Rossoneri untuk tetap bertahan dalam pertandingan ketika berada dalam tekanan.

Kini, Milan akan mencoba membawa performa tersebut ke panggung Eropa. Bermain di San Siro tentu menjadi keuntungan tersendiri, terutama karena mereka ingin memulai fase liga Liga Europa dengan hasil positif.

Editor: Banu Adikara
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