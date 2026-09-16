Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Benfica di Liga Europa: Laga Spesial Bagi Goncalo Ramos

JawaPos.com - AC Milan akan menjamu Benfica di laga perdana Liga Europa. Laga tersebut bakal dimainkan di San Siro, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB

Goncalo Ramos akan menghadapi Benfica yang merupakan timnya sejak mengawali karir profesionalnya sebagai pesepakbola. Itulah mengapa, menghadapi Benfica akan menjadi laga spesial bagi dirinya.

"Jika saya mencetak gol, saya tidak akan merayakannya, karena Benfica terasa seperti rumah bagi saya. Tentu saja, saya masih sangat ingin mencetak gol. Ini akan menjadi pertandingan spesial, tetapi ketika kami melangkah ke lapangan, tujuan kami adalah untuk menang," kata Goncalo Ramos saat jumpa pers yang dikutip laman resmi AC Milan Rabu (16/9).

Bagi Ramos, mencetak gol bukanlah fokusnya sebagai penyerang. Menurutnya, penyerang bisa bermain bagus tanpa mencetak gol.

Penyerang timnas Portugal tersebut menilai seorang penyerang juga memiliki tugas lain seperti membantu rekan setim dan bekerja sebagai tim. Ramos juga merasa AC Milan memiliki kerja sama tim yang baik.

"Saya rasa fokusnya tidak seharusnya pada gol-gol saya. Kami adalah sebuah tim dan saya tidak harus selalu menjadi protagonis. Seorang striker bisa bermain bagus tanpa mencetak gol, sama seperti dia bisa mencetak gol tanpa memainkan pertandingan terbaiknya," jelas pemain 25 tahun tersebut.

"Yang penting adalah berlari, saling membantu, dan bekerja sebagai tim. Kami membangun ikatan yang semakin kuat satu sama lain dan, seiring berjalannya waktu, kami akan terus berkembang. Setiap pertandingan adalah kesempatan baru untuk berbuat lebih baik," pungkas Goncalo Ramos.

Prediksi susunan pemain AC Milan vs Benfica AC Milan dan Benfica sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini, merupakan susunan pemain terbaik kedua tim menurut Sports Mole.