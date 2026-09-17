Julián Álvarez Wajib Cetak 20 Gol Agar Atlético Madrid Bersedia Menurunkan Klausul Pelepasannya

Julian Alvarez (Bein Sports)
JawaPos.com – Atlético Madrid dikabarkan bersedia menurunkan klausul pelepasan Julián Álvarez jika penyerang asal Argentina tersebut mampu mencetak 20 gol pada musim 2026/27.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (17/9), Informasi tersebut disampaikan Pipi Estrada melalui El Chiringuito, yang menyebut Presiden Atlético Madrid Miguel Ángel Gil Marín telah menjanjikan perubahan klausul tersebut kepada Álvarez.
Namun, belum diketahui besaran pengurangan klausul pelepasan itu dan Atlético Madrid juga belum mengonfirmasi laporan tersebut secara resmi.
Target 20 gol bukanlah pencapaian yang asing bagi Álvarez karena musim lalu ia mencetak 20 gol dalam 49 penampilan di seluruh kompetisi serta menyumbangkan sembilan assist.
Álvarez masih terikat kontrak dengan Atlético Madrid hingga 2030 dan memiliki klausul pelepasan yang sebelumnya dirancang untuk menyulitkan klub lain merekrutnya.
Barcelona juga sempat menunjukkan ketertarikan terhadap pemain tersebut pada bursa transfer terakhir, tetapi hingga kini Álvarez tetap menjadi bagian dari skuad Atlético Madrid.
Hubungan Álvarez dengan Atlético Madrid dilaporkan mulai membaik setelah penampilannya ketika menghadapi Liverpool di Liga Champions, saat ia tampil penuh dan terlibat dalam terciptanya gol Marcos Llorente.
Sikap Álvarez dalam pertandingan tersebut disebut memberikan kesan positif kepada pihak klub sehingga ketegangan yang muncul selama musim panas berpotensi mereda.
Jika laporan tersebut terbukti benar, pencapaian 20 gol pada musim ini dapat menjadi syarat penting bagi Álvarez untuk mendapatkan penurunan klausul pelepasan pada bursa transfer musim panas mendatang.
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Jawa Pos
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