Wali Kota Madrid Dukung Julián Álvarez Bertahan di Atlético Madrid: Harus Kembali ke Jalan Benar

JawaPos.com - Situasi Julián Álvarez di Atlético Madrid masih menjadi perhatian, bahkan sampai ke Balai Kota Madrid. José Luis Martínez-Almeida, yang juga dikenal sebagai pendukung Atlético, ikut memberikan pandangannya mengenai masa depan sang penyerang.

Álvarez sempat menginginkan kepindahan ke Barcelona pada musim panas ini. Namun, Atlético menolak mempertimbangkan transfer tersebut.

Sikap sang pemain kemudian membuat sebagian pendukung Atlético kecewa. Terlebih, Álvarez secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan klub demi mengejar apa yang ia sebut sebagai "mimpi".

Meski begitu, Martínez-Almeida tidak ingin persoalan tersebut berlarut-larut.

Wali Kota Madrid Tak Minta Álvarez Minta Maaf

Melansir ESPN, Martínez-Almeida mengakui bahwa dirinya juga kecewa dengan sikap Álvarez. Namun, menurutnya, terus menunjukkan kemarahan bukanlah solusi terbaik bagi Atlético.

"Apakah saya marah pada Julián? Ya. Apakah menunjukkan kemarahan itu bermanfaat bagi kita? Tidak. Ini mungkin kontroversial di kalangan pendukung Atlético, saya tidak menuntut permintaan maaf dari Julián tetapi saya memintanya untuk mencetak gol."

Bagi sang wali kota, fokus Atlético saat ini seharusnya bukan memperpanjang konflik dengan Álvarez. Yang jauh lebih penting adalah membantu sang striker kembali menemukan performa terbaiknya. Apalagi, Álvarez masih merupakan salah satu pemain terpenting dalam skuad Atlético.

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