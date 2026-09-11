Kapten Atletico Madrid Koke Bela Julian Alvarez dari Sorotan Berlebihan

JawaPos.com - Kapten Atletico Madrid, Koke, meminta publik berhenti membuat keributan seputar Julian Alvarez. Menurutnya, rekan-rekan setimnya sudah "lelah" dengan pemberitaan mengenai sang penyerang dan ingin Alvarez diberi ruang untuk fokus bermain sepak bola.

Komentar tersebut muncul setelah Atletico kalah 1-2 dari Liverpool di Anfield dalam laga Liga Champions, Rabu. Alvarez tampil selama 90 menit dan menjalani pertandingan penuh pertamanya musim ini.

Alvarez bahkan memberikan assist untuk gol Marcos Llorente yang membawa Atletico unggul lebih dulu. Namun, Liverpool mampu membalikkan keadaan melalui gol Dominik Szoboszlai dan Alexis Mac Allister.

Koke Minta Alvarez Dibiarkan Tenang

Alvarez menjadi salah satu pemain yang paling banyak diperbincangkan sepanjang musim panas. Ia disebut ingin bergabung dengan Barcelona, tetapi Atletico menolak mempertimbangkan kepindahan tersebut. Situasi itu kemudian membuat sebagian penggemar Atletico kecewa dengan sikap sang penyerang.

Namun, melansir ESPN, Koke menilai isu tersebut sudah terlalu jauh dan justru mengganggu pemain berusia 26 tahun itu.

"Kami sudah lelah [dengan semua ini]," kata Koke.

"Kita harus membiarkan anak itu sendiri, membiarkannya menikmati dirinya sendiri, membiarkannya melakukan pekerjaannya dan bermain sepak bola. Di antara kita semua, kita harus membiarkannya tenang, karena musim panas ini benar-benar melelahkan karena [media]. Semoga dia bisa dibiarkan tenang untuk melakukan pekerjaannya."

Bagi Koke, yang terpenting saat ini adalah memberikan kesempatan kepada Alvarez untuk kembali menemukan performa terbaiknya setelah melalui periode yang penuh tekanan.