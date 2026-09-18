Julián Álvarez Berpacu dengan Waktu Untuk Pulih Sebelum Atlético Madrid Menghadapi Real Madrid

JawaPos.com – Penyerang Atlético Madrid, Julián Álvarez, terus berupaya mempercepat pemulihan dari masalah otot agar dapat tampil dalam derbi melawan Real Madrid pada Minggu.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (18/9), Pemain asal Argentina itu bahkan rela mengorbankan hari liburnya untuk menjalani latihan secara mandiri demi meningkatkan kondisi fisiknya.

Dalam sesi latihan tersebut, Álvarez menjalani latihan kebugaran, penguasaan bola, serta beberapa lari dengan intensitas tinggi.

Cedera tersebut membuat Álvarez absen dalam dua pertandingan terakhir Atlético Madrid saat menghadapi Real Sociedad dan Osasuna.

Sebelumnya, ia sempat menunjukkan performa positif ketika tampil melawan Liverpool di Liga Champions dengan memberikan assist kepada Marcos Llorente.

Meski demikian, kondisi fisik Álvarez dalam beberapa hari mendatang akan menjadi pertimbangan utama Diego Simeone untuk menentukan perannya menghadapi Real Madrid.

Álvarez bertekad membuktikan bahwa dirinya siap secara fisik untuk tampil di derbi yang berlangsung di Stadion Metropolitano.

Namun, kesiapannya bermain tidak otomatis menjamin tempat di susunan pemain utama karena Simeone masih memiliki beberapa pilihan di lini depan.