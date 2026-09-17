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Risma Azzah Fatin
Jumat, 18 September 2026 | 03.42 WIB

Mikel Merino Ungkap Kesamaan Max Dowman dengan Lamine Yamal

Max Dowman (Bein Sports) - Image

Max Dowman (Bein Sports)

JawaPos.com – Mikel Merino menilai pemain muda Arsenal, Max Dowman, memiliki sejumlah kemiripan dengan bintang Barcelona dan timnas Spanyol, Lamine Yamal.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (17/9), Merino mengenal kedua pemain tersebut setelah bermain bersama Yamal di timnas Spanyol serta menjadi rekan setim Dowman di Arsenal.

Menurut Merino, keduanya memiliki karakter yang kuat, tidak mudah terpengaruh sorotan, dan justru mampu tampil ketika menghadapi tekanan tinggi.

Dowman menunjukkan performa impresif saat Arsenal mengalahkan Ipswich Town 4-2 di Piala EFL dengan mencetak dua gol di Portman Road.

Pemain berusia 16 tahun tersebut juga memimpin Arsenal dalam jumlah duel yang dimenangi dengan delapan dari 17 duel serta mencatatkan tiga penguasaan bola di sepertiga akhir lapangan.

Catatan tersebut membuat Dowman menjadi pemain berusia 16 tahun kedua yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan untuk klub Liga Premier di seluruh kompetisi setelah Wayne Rooney melakukannya bersama Everton pada 2002.

Merino mengatakan Dowman dan Yamal sama-sama memiliki bakat istimewa, tetapi tetap rendah hati serta terbuka untuk belajar dari pemain yang lebih berpengalaman.

Merino menilai Arsenal perlu membantu Dowman berkembang sambil mengingatkannya bahwa dirinya merupakan bagian dari tim yang lebih besar meskipun memiliki kemampuan luar biasa.

Menurut Merino, karakter tersebut menjadi salah satu kesamaan penting antara Dowman dan Yamal sekaligus menjadi modal bagi keduanya untuk menghadapi perkembangan karier di level tertinggi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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