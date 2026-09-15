Lamine Yamal Bawa Barcelona Menang atas Levante dan Kokoh di Puncak Klasemen LaLiga

JawaPos.com – Barcelona mempertahankan rekor sempurna di LaLiga setelah mengalahkan Levante dengan skor 4-2 dalam pertandingan di Estadi Ciutat de Valencia.
Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (14/9), Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan Barcelona setelah mencetak dua gol, termasuk melalui eksekusi penalti pada babak kedua.
Hasil tersebut membuat Barcelona mengoleksi lima kemenangan dari lima pertandingan liga sekaligus kembali unggul tiga poin atas Real Madrid di puncak klasemen.
Barcelona tampil agresif sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui Xavi Espart sebelum Lamine Yamal menggandakan skor pada menit ke-19 setelah menerima umpan Raphinha.
Lamine kemudian menambah gol keduanya melalui tendangan penalti setelah dirinya dijatuhkan di dalam kotak penalti pada awal babak kedua.
Levante sempat bangkit melalui gol Ivan Romero dan Roger Brugue sehingga memberikan tekanan besar kepada Barcelona menjelang akhir pertandingan.
Barcelona akhirnya memastikan kemenangan melalui Karim Adeyemi yang mencetak gol pada masa tambahan waktu setelah memanfaatkan serangan balik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022