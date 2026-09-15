Lamine Yamal Bawa Barcelona Menang atas Levante dan Kokoh di Puncak Klasemen LaLiga

Lamine Yamal bawa Barcelona menang atas Levante (Flashscore)

JawaPos.com – Barcelona mempertahankan rekor sempurna di LaLiga setelah mengalahkan Levante dengan skor 4-2 dalam pertandingan di Estadi Ciutat de Valencia.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (14/9), Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan Barcelona setelah mencetak dua gol, termasuk melalui eksekusi penalti pada babak kedua.

Hasil tersebut membuat Barcelona mengoleksi lima kemenangan dari lima pertandingan liga sekaligus kembali unggul tiga poin atas Real Madrid di puncak klasemen.

Barcelona tampil agresif sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui Xavi Espart sebelum Lamine Yamal menggandakan skor pada menit ke-19 setelah menerima umpan Raphinha.

Lamine kemudian menambah gol keduanya melalui tendangan penalti setelah dirinya dijatuhkan di dalam kotak penalti pada awal babak kedua.

Levante sempat bangkit melalui gol Ivan Romero dan Roger Brugue sehingga memberikan tekanan besar kepada Barcelona menjelang akhir pertandingan.