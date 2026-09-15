Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 15 September 2026 | 13.24 WIB

Lamine Yamal Yakin Bisa Raih Ballon d'Or Usai Tambah Dua Gol dalam Kemenangan Barcelona

ig @lamineyamal - Image

ig @lamineyamal

JawaPos.com - Lamine Yamal semakin memperkuat klaimnya dalam persaingan Ballon d'Or 2026. Penyerang muda Barcelona itu kembali menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 atas Levante.

Barcelona kini telah mencetak 26 gol dalam enam pertandingan pembuka musim. Rata-rata, tim Catalan menghasilkan lebih dari empat gol dalam setiap pertandingan.

Di tengah produktivitas tersebut, Yamal menjadi salah satu pemain yang paling mencolok. Dalam empat penampilan terakhirnya, pemain muda tersebut telah mencetak tujuh gol dan menyumbangkan dua assist. Artinya, ia terlibat langsung dalam sembilan gol hanya dalam rentang empat pertandingan.

Yamal: Saya yang Pantas Menang Ballon d'Or

Performa impresif tersebut datang setelah Yamal secara terbuka menilai dirinya layak menjadi pemenang Ballon d'Or.

Melansir akun X Fabrizio Romano, dalam sebuah wawancara dengan Movistar, ia bahkan menyebut dirinya dan Kylian Mbappé sebagai dua pemain terbaik di dunia.

“Kylian Mbappé dan saya, kami berdua adalah yang terbaik di dunia… tetapi saya pikir sayalah yang pantas memenangkan Ballon d'Or,”

Pernyataan tersebut tentu bukan sekadar kepercayaan diri kosong. Yamal terus memberikan alasan di lapangan untuk mendukung klaimnya.

Ia telah mencetak gol dalam empat pertandingan secara beruntun dan mencatatkan tiga brace dalam periode tersebut.

Dua gol dicetaknya ketika Barcelona menghadapi Levante. Sebelumnya, ia juga mencetak dua gol melawan Rayo Vallecano dan kembali membukukan brace saat menghadapi Valencia.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bintang Barcelona Lamine Yamal Pede Menangkan Ballon d'Or - Image
Sepak Bola Dunia

Bintang Barcelona Lamine Yamal Pede Menangkan Ballon d'Or

Selasa, 15 September 2026 | 04.42 WIB

Sapu Bersih Lima Laga Usai Kalahkan Levante, Hansi Flick Akui Bukan Pertandingan Terbaik Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Sapu Bersih Lima Laga Usai Kalahkan Levante, Hansi Flick Akui Bukan Pertandingan Terbaik Barcelona

Senin, 14 September 2026 | 23.23 WIB

Yamal Tandai Ban Kapten Barcelona dengan Gol, Disebut Mulai Ikuti Jejak Messi - Image
Sepak Bola Dunia

Yamal Tandai Ban Kapten Barcelona dengan Gol, Disebut Mulai Ikuti Jejak Messi

Jumat, 11 September 2026 | 23.59 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore