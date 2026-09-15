Lamine Yamal Yakin Bisa Raih Ballon d'Or Usai Tambah Dua Gol dalam Kemenangan Barcelona

ig @lamineyamal
JawaPos.com - Lamine Yamal semakin memperkuat klaimnya dalam persaingan Ballon d'Or 2026. Penyerang muda Barcelona itu kembali menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 atas Levante.
Barcelona kini telah mencetak 26 gol dalam enam pertandingan pembuka musim. Rata-rata, tim Catalan menghasilkan lebih dari empat gol dalam setiap pertandingan.
Di tengah produktivitas tersebut, Yamal menjadi salah satu pemain yang paling mencolok. Dalam empat penampilan terakhirnya, pemain muda tersebut telah mencetak tujuh gol dan menyumbangkan dua assist. Artinya, ia terlibat langsung dalam sembilan gol hanya dalam rentang empat pertandingan.
Yamal: Saya yang Pantas Menang Ballon d'Or
Performa impresif tersebut datang setelah Yamal secara terbuka menilai dirinya layak menjadi pemenang Ballon d'Or.
Melansir akun X Fabrizio Romano, dalam sebuah wawancara dengan Movistar, ia bahkan menyebut dirinya dan Kylian Mbappé sebagai dua pemain terbaik di dunia.
“Kylian Mbappé dan saya, kami berdua adalah yang terbaik di dunia… tetapi saya pikir sayalah yang pantas memenangkan Ballon d'Or,”
Pernyataan tersebut tentu bukan sekadar kepercayaan diri kosong. Yamal terus memberikan alasan di lapangan untuk mendukung klaimnya.
Ia telah mencetak gol dalam empat pertandingan secara beruntun dan mencatatkan tiga brace dalam periode tersebut.
Dua gol dicetaknya ketika Barcelona menghadapi Levante. Sebelumnya, ia juga mencetak dua gol melawan Rayo Vallecano dan kembali membukukan brace saat menghadapi Valencia.
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