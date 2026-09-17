Dean Henderson Resmi Perpanjang Kontrak dengan Crystal Palace hingga 2030

JawaPos.com - Kapten Crystal Palace, Dean Henderson, resmi menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun yang membuatnya bertahan di Selhurst Park hingga musim panas 2030.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (17/9), Kiper berusia 29 tahun tersebut sebelumnya terikat kontrak hingga Juni 2028 setelah bergabung dengan Palace dari Manchester United pada 2023.

Sejak memperkuat Palace, Henderson telah mencatatkan 119 penampilan dan 38 clean sheet di seluruh kompetisi.

Henderson menjadi bagian penting dalam keberhasilan Crystal Palace meraih Piala FA pada musim 2024/25 setelah menggagalkan penalti dalam final melawan Manchester City.

Pada musim berikutnya, ia dipercaya menjadi kapten ketika Palace meraih gelar Conference League, sekaligus membantu klub mencatat pencapaian bersejarah di kompetisi Eropa.

Sejak awal musim 2023/24, Henderson juga telah mencatatkan 26 clean sheet di Liga Premier dan menempati peringkat kelima dalam jumlah penyelamatan dengan 280 penyelamatan.

Kontrak baru Henderson diumumkan menjelang pertandingan pembuka Liga Europa Crystal Palace melawan Lech Poznan, dengan sang kiper menyatakan masih memiliki target besar bersama klub.

Henderson mengatakan tiga tahun terakhir menjadi periode luar biasa dan ia ingin memberikan kontribusi lebih besar karena meyakini tahun-tahun terbaik dalam kariernya masih berada di depan.