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Leni Setya Wati
Jumat, 18 September 2026 | 02.01 WIB

15 Tahun Bersama, Go Soo dan BH Entertainment Sepakat Akhiri Kontrak

go soo (x @tang_kira) - Image

go soo (x @tang_kira)

JawaPos.com – Go Soo akhiri perjalanan panjangnya bersama BH Entertainment setelah sekitar 15 tahun berada di bawah naungan agensi tersebut.

Kabar ini diumumkan BH Entertainment pada 15 September 2026, sekaligus menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan karier sang aktor.

BH Entertainment menjelaskan bahwa Go Soo telah bersama agensi selama kurang lebih 15 tahun sejak memperbarui kontrak eksklusif pada 2017.

Setelah melalui pembicaraan secara mendalam, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama secara baik-baik dan tetap saling mendukung perjalanan masing-masing di masa depan.

BH Entertainment juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah baru Go Soo sebagai aktor.

Agensi tersebut berharap publik tetap memberikan perhatian terhadap berbagai aktivitas yang akan dijalani Go Soo setelah berpisah dari agensi yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun.

Menurut laporan Soompi, Go Soo kini tengah mempersiapkan proyek drama terbarunya, “Nine to Six”, yang dijadwalkan tayang pada paruh kedua 2026. Dalam drama tersebut, ia akan beradu akting dengan Park Min-young dan Yook Sungjae.

Go Soo memerankan Park Hyun Tae, seorang kepala divisi di Chronic Motors Korea yang menilai bawahannya berdasarkan kemampuan mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
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