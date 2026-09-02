Sofyan Amrabat Resmi Bergabung dengan Ajax Amsterdam dengan Kontrak 2 Tahun

Sofyan Amrabat resmi bergabung dengan Ajax Amsterdam (Flashscore)
JawaPos.com – Ajax Amsterdam resmi mengonfirmasi perekrutan gelandang tim nasional Maroko, Sofyan Amrabat, dengan status bebas transfer setelah meninggalkan Fenerbahce.
Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (1/9), Pemain berusia 30 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama klub raksasa Belanda itu setelah kontraknya bersama Fenerbahce diputus.
Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyambut kedatangan Amrabat yang dinilai memiliki fisik kuat, kemampuan teknis, dan pengalaman internasional.
Ajax mendatangkan Amrabat untuk menambah kekuatan di lini tengah, terutama setelah klub kehilangan Jordan Henderson menjelang musim 2025/26.
Amrabat memiliki pengalaman luas setelah sebelumnya memperkuat FC Utrecht, Feyenoord, Club Brugge, Fiorentina, Manchester United, Fenerbahce, serta Real Betis sebagai pemain pinjaman pada musim lalu.
Pemain kelahiran Belanda tersebut juga telah mencatatkan 78 penampilan bersama tim nasional Maroko.
Amrabat mengaku tertarik bergabung dengan Ajax setelah menjalin komunikasi dengan Jordi Cruyff sejak April lalu dan mendapat penjelasan mengenai proyek klub.
Amrabat menilai kejelasan Ajax dalam menunjukkan keinginan untuk merekrutnya menjadi salah satu alasan utama menerima tawaran tersebut.
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Jawa Pos
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