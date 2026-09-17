Saudi Pro League Luncurkan Program Baru, Cristiano Ronaldo Berpeluang Raup Cuan dari Followers

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo dan para pemain Saudi Pro League saat ini mendapat peluang baru untuk mengubah popularitas di media sosial menjadi sumber pendapatan.

Liga Arab Saudi meluncurkan inisiatif program baru bernama Share and Earn yang memungkinkan pemain serta kreator konten memperoleh bagian dari pendapatan yang dihasilkan melalui promosi pertandingan.

Melalui program itu, peserta dapat membagikan tautan pertandingan Saudi Pro League secara individu maupun dalam bentuk paket pertandingan melalui platform digital mereka. Setiap pendapatan yang dihasilkan dari tautan tersebut akan membagikan revenue kepada peserta yang mempromosikannya.

Program itu berpotensi memberikan keuntungan besar bagi Ronaldo jika sang pemain memilih untuk berpartisipasi. Megabintang asal Portugal itu memiliki lebih dari satu miliar pengikut di berbagai platform media sosial. Dalam skema Share and Earn, penggemar yang mengeklik tautan pertandingan yang dibagikan Ronaldo atau peserta lainnya akan diarahkan ke platform streaming milik Saudi Pro League.

Dengan demikian, popularitas pemain di media sosial dapat digunakan untuk mendistribusikan tayangan resmi liga sekaligus menghasilkan pendapatan. Selain membagikan tautan, penerbit terpilih juga dapat menayangkan konten resmi Saudi Pro League secara langsung atau on demand di platform mereka sendiri. Namun, fitur itu tetap membutuhkan persetujuan dari pihak liga.

Model distribusi itu memiliki kemiripan dengan kerja sama Bundesliga di Inggris dengan kreator YouTube Mark Goldbridge dan penyerang Burnley, Jamie Vardy. Dalam skema itu, tayangan pertandingan dapat disematkan langsung di platform mitra yang telah mendapat persetujuan.

Konten Saudi Pro League yang menerapkan skema itu akan tersedia di 16 wilayah. Inggris dan Irlandia termasuk di dalamnya, bersama Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, Islandia, Kanada, Selandia Baru, Serbia, Korea Selatan, Malta, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Siprus, serta Yunani.

CEO Saudi Pro League, Omar Mugharbel, mengatakan perubahan perilaku penggemar dalam mengonsumsi olahraga menjadi alasan di balik pengembangan model distribusi itu. “Cara orang menemukan, mengonsumsi, dan berinteraksi dengan olahraga berubah dengan cepat,” kata Mugharbel dikutip dari ESPN.