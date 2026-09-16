Cristiano Ronaldo Gagal Selamatkan Al Nassr, Dibantai Al Ain 0-4

Cristiano Ronaldo gagal menyelamatkan Al Nassr dari kekalahan 0-4 melawan Al Ain di Liga Champions Asia. Ange Postecoglou mengaku bertanggung jawab. (Dok. AL Nassr)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo gagal menyelamatkan Al Nassr dari kekalahan telak pada laga pembuka Liga Champions Asia. Al Nassr dihajar Al Ain 0-4 di Hazza Bin Zayed Stadium, Selasa (15/9).
Houssine Rahimi menjadi mimpi buruk Al Nassr dengan mencetak dua gol pada menit ke-25 dan 63. Soufiane Rahimi kemudian memperbesar keunggulan Al Ain pada menit ke-72 sebelum Giorgos Giakoumakis melengkapi kemenangan tuan rumah pada menit ke-85.
Al Nassr kesulitan menciptakan peluang berbahaya sepanjang pertandingan. Cristiano Ronaldo pun gagal mencetak gol dan baru mendapatkan peluang melalui tendangan bebas pada penghujung laga, tetapi eksekusinya berhasil diamankan kiper Al Ain, Khalid Eisa.
Ronaldo memasuki pertandingan tersebut dengan catatan 979 gol sepanjang karier profesionalnya. Kapten Al Nassr itu masih memburu gol ke-980 setelah sebelumnya mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Abha pada 9 September.
Kekalahan tersebut menjadi awal buruk Al Nassr di AFC Champions League Elite musim 2026/2027. Klub asal Riyadh itu juga harus menerima kenyataan gagal mencetak satu gol pun dalam pertandingan.
Pelatih Al Nassr Ange Postecoglou mengakui timnya tampil buruk. Pelatih asal Australia itu bahkan mengambil tanggung jawab atas kekalahan telak tersebut.
“Para pemain memberikan segala yang mereka miliki dan saya tidak memberikan tanggung jawab kepada mereka. Tanggung jawab itu ada pada saya. Al Nassr secara keseluruhan tampil buruk,” kata Postecoglou.
Hasil tersebut memperpanjang periode sulit Al Nassr. Sang juara Saudi Pro League kini hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Al Nassr sebelumnya menjalani musim 2025/2026 dengan menjuarai Saudi Pro League untuk pertama kalinya sejak 2019. Cristiano Ronaldo menjadi bagian penting dalam keberhasilan tersebut setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 4-1 atas Damac pada pertandingan terakhir musim.
Kekalahan dari Al Ain juga memicu reaksi suporter Al Nassr di media sosial. Sejumlah pendukung meminta Jorge Jesus kembali menjadi pelatih setelah melihat performa tim di bawah Postecoglou.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022