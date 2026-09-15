Heboh! Ronaldo Kecam Suporter yang Provokasi Ruben Neves soal Jota

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo meminta Saudi Pro League memberikan hukuman tegas kepada suporter yang berusaha memecah konsentrasi gelandang Al-Hilal Ruben Neves dengan menyerukan nama Diogo Jota. Ronaldo bahkan meminta para pelaku dilarang masuk stadion seumur hidup.

Insiden itu terjadi saat Al Hilal menghadapi Al Taawoun dalam pertandingan Saudi Pro League pada Sabtu (12/9). Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan Neves bersiap mengambil tendangan bebas bersama rekan setimnya, Crysencio Summerville.

Namun, dari tribun stadion kandang Al Taawoun, terdengar suporter meneriakkan nama Jota berulang kali.

Diogo Jota merupakan eks pemain timnas Portugal yang meninggal dunia bersama sang adik, Andre Silva, setelah mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di Zamora, Spanyol, pada Juli 2025. Neves yang merupakan rekan setim Jota di timnas Portugal terlihat memberikan respons terhadap teriakan itu.

Neves bertepuk tangan secara sarkastis dan mengacungkan jempol kepada suporter sebelum menunjuk ke arah langit, matanya sendiri, lalu menunjuk ke arah tribun tempat teriakan itu berasal.

Setelah pertandingan, Neves juga memberikan tanggapan ketika melewati area mixed zone. “Saya hanya berharap mereka nanti tidak pergi berdoa setelah apa yang mereka lakukan,” kata Neves dikutip dari ESPN.

Ronaldo kemudian mengecam tindakan itu dan meminta penyelenggara memberikan hukuman berat kepada suporter yang terbukti terlibat.

“Kompetisi harus mengambil tindakan dan menghukum perilaku suporter seperti ini. Ini bukan lagi sepak bola dan harus ada batasnya. Orang-orang yang berperilaku seperti ini seharusnya tidak pernah diizinkan masuk stadion lagi,” tulis komentar Ronaldo di sebuah unggahan Instagram yang menampilkan rekaman kejadian.