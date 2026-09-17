James Rodríguez Pensiun dari Timnas Kolombia Setelah 15 Tahun dan Mencatatkan 131 Penampilan

JawaPos.com – James Rodríguez resmi mengakhiri kariernya bersama Tim Nasional Kolombia setelah 15 tahun membela negaranya di level internasional.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (16/9), Pemain berusia 35 tahun itu mengumumkan keputusan tersebut melalui media sosial setelah mencatatkan 131 penampilan, 31 gol, dan 43 assist bersama Kolombia.

Rodríguez menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah tim nasional Kolombia dan mengakhiri kiprahnya setelah tampil pada Piala Dunia 2026.

Rodríguez menjalani debut bersama tim nasional senior Kolombia pada 2011 dan kemudian tampil dalam tiga edisi Piala Dunia, yakni 2014, 2018, dan 2026.

Piala Dunia 2014 menjadi salah satu momen penting dalam karier internasionalnya setelah ia mencetak enam gol dan meraih Sepatu Emas, sekaligus membawa Kolombia mencapai perempat final.

Pada Copa América 2024, Rodríguez juga membantu Kolombia mencapai final dan mencatatkan enam assist yang menjadi rekor assist terbanyak dalam satu edisi turnamen tersebut.

Pertandingan terakhir Rodríguez bersama Kolombia terjadi saat menghadapi Swiss pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, ketika Kolombia tersingkir melalui adu penalti.

Setelah mengumumkan pensiun dari tim nasional, Rodríguez kini melanjutkan karier klub bersama Atlético Nacional setelah sebelumnya bermain untuk Minnesota United dan sejumlah klub lain.