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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 4 Juli 2026 | 13.05 WIB

Prediksi Line Up Kolombia vs Ghana: James Rodriguez Siap Memimpin Los Cafeteros ke Babak 16 Besar

James Rodriguez masuk skuad timnas Kolombia untuk Piala Dunia 2026. (Dok. James Rodriguez) - Image

James Rodriguez masuk skuad timnas Kolombia untuk Piala Dunia 2026. (Dok. James Rodriguez)

JawaPos.com - Kolombia akan menghadapi Ghana pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dalam laga yang diprediksi berlangsung ketat. Pertandingan yang dimainkan Sabtu dini hari WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengamankan tiket menuju babak 16 besar. 

Meski Kolombia lebih diunggulkan berkat performa impresif sepanjang fase grup, Ghana tetap memiliki potensi memberikan kejutan dengan permainan disiplin yang mereka tunjukkan sejak awal turnamen.

Los Cafeteros datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen. 

Kolombia berhasil mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan dan mampu melewati persaingan berat di grup yang juga dihuni Portugal. Konsistensi permainan menjadi modal utama skuad asuhan Nestor Lorenzo untuk melangkah lebih jauh di turnamen.

Di sisi lain, Ghana memastikan tempat di fase gugur sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Perjalanan mereka memang tidak semulus Kolombia, tetapi Black Stars menunjukkan karakter kuat saat menghadapi lawan-lawan tangguh. 

Organisasi pertahanan yang rapi menjadi kekuatan utama tim asuhan Carlos Queiroz dalam menjaga peluang lolos.

Kolombia diperkirakan kembali menurunkan komposisi terbaik setelah melakukan sejumlah rotasi pada laga terakhir fase grup. 

Beberapa pemain inti yang sempat diistirahatkan diprediksi kembali mengisi starting XI demi memastikan performa maksimal pada pertandingan yang sudah memasuki fase gugur.

Di bawah mistar gawang, Camilo Vargas hampir dipastikan kembali menjadi pilihan utama. Pengalamannya dalam mengawal lini pertahanan membuat posisinya sulit tergantikan. 

Editor: Banu Adikara
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