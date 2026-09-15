James Rodriguez Pulang Kampung ke Kolombia, Atletico Nacional Jadi Klub Ke-14 dalam Kariernya

James Rodriguez masuk skuad timnas Kolombia untuk Piala Dunia 2026. (Dok. James Rodriguez)
JawaPos.com - James Rodriguez kembali ke kampung halamannya. Setelah bertahun-tahun menjalani karier di berbagai negara dan membela sejumlah klub besar Eropa hingga Amerika, gelandang asal Kolombia itu akhirnya resmi melanjutkan perjalanan bersama Atletico Nacional.
James diperkenalkan sebagai pemain baru Atletico Nacional pada 2026. Kepindahan tersebut menjadi salah satu momen menarik dalam perjalanan karier pemain yang pernah bersinar bersama Real Madrid dan Bayern Munich tersebut.
Kembalinya James ke Kolombia sekaligus membuat perjalanan panjangnya di sepak bola internasional memasuki babak baru.
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Pemain kelahiran Cucuta, 12 Juli 1991, itu kini berusia 35 tahun dan masih menjadi salah satu nama paling dikenal dari sepak bola Kolombia.
Atletico Nacional menjadi klub ke-14 dalam karier senior James.
Sebelum pulang ke negaranya, ia sudah berkelana ke berbagai kompetisi di Amerika Selatan, Eropa, Asia, hingga Amerika Utara.
James mengawali karier profesionalnya bersama Envigado pada 2006. Dua tahun kemudian, ia mencoba peruntungan di Argentina dengan memperkuat Banfield. Penampilannya kemudian menarik perhatian FC Porto yang membawanya ke Portugal pada 2010.
Perjalanan karier James semakin besar setelah bergabung dengan AS Monaco pada 2013. Hanya semusim berada di Prancis, ia kemudian mendapatkan kesempatan membela Real Madrid.
Bersama Los Blancos, James menjalani periode penting dalam kariernya. Ia juga sempat dipinjamkan ke Bayern Munich pada 2017 hingga 2019 dan ikut merasakan atmosfer kompetisi level tertinggi Eropa.
Setelah meninggalkan Real Madrid, perjalanan James berlanjut ke Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano, Club Leon, hingga Minnesota United. Kini, Atletico Nacional menjadi destinasi terbaru dalam karier panjang sang gelandang.
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