James Rodriguez Dilema Dua Pilihan, Besiktas Tawarkan Gaji Besar atau Kembali ke Kolombia

JawaPos.com - Masa depan James Rodriguez mulai memasuki babak baru. Kapten Timnas Kolombia tersebut dikabarkan tengah mempertimbangkan dua pilihan untuk melanjutkan kariernya, yakni menerima tawaran dari klub Turki atau kembali bermain di tanah kelahirannya.

James saat ini memang belum memiliki klub setelah meninggalkan Minnesota United. Pemain berusia 34 tahun itu terakhir kali tampil di kompetisi liga pada Mei 2026. Sejak saat itu, masa depannya menjadi bahan pembicaraan karena belum ada keputusan mengenai klub yang akan menjadi pelabuhan berikutnya.

Situasi tersebut membuat James harus segera menentukan pilihan. Pasalnya, pelatih Timnas Kolombia, Nestor Lorenzo, masih mengandalkan sang gelandang untuk agenda internasional berikutnya.

Kolombia dijadwalkan menghadapi Meksiko dan Peru dalam laga persahabatan pada FIFA Matchday September dan Oktober. Selain dua pertandingan tersebut, Los Cafeteros juga masih membuka kemungkinan memainkan dua laga tambahan.

Lorenzo tentu membutuhkan James dalam kondisi siap bertanding. Karena itu, bergabung dengan klub baru secepat mungkin menjadi hal penting bagi sang pemain untuk menjaga kebugaran sekaligus mendapatkan menit bermain secara reguler.

Sejumlah klub sebelumnya sempat dikaitkan dengan James. Club America dari Meksiko pernah disebut tertarik, meski kabar tersebut tidak pernah mendapat konfirmasi resmi. Nama Lazio, Red Star Belgrade, dan Melbourne Victory juga sempat muncul dalam rumor transfer.

Kini, dua opsi disebut lebih serius.

Dari Turki, Besiktas menjadi klub yang paling menonjol. Klub tersebut dikabarkan siap memberikan tawaran sekitar 5 juta dolar AS kepada James. Nilai tersebut disebut setara dengan kisaran penghasilan yang pernah diterimanya ketika bermain di Major League Soccer (MLS).