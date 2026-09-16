Prediksi Barcelona vs Racing Santander: Blaugrana Dijagokan Menang di Camp Nou

JawaPos.com - Barcelona akan menghadapi Racing Santander pada pekan keenam La Liga 2026/27. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Spotify Camp Nou, Kamis (17/9/2026) pukul 02.30 WIB.

Laga tersebut mempertemukan dua tim dengan situasi yang cukup berbeda. Barcelona datang sebagai pemuncak klasemen dengan catatan sempurna dari lima pertandingan pertama. Sementara itu, Racing Santander berstatus sebagai tim promosi yang mampu mengawali musim dengan hasil cukup positif.

Barcelona sejauh ini belum kehilangan poin di La Liga. Lima pertandingan dilewati dengan lima kemenangan, sekaligus menghasilkan 21 gol.

Produktivitas tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana tajamnya lini depan Blaugrana pada awal musim ini.

Pada pertandingan terakhir di kompetisi domestik, Barcelona berhasil mengalahkan Levante dengan skor 4-2. Sebelumnya, tim asuhan Hansi Flick juga tampil meyakinkan di Liga Champions dengan menghantam Feyenoord 5-1.

Rentetan hasil tersebut membuat Barcelona berada di posisi teratas klasemen dengan koleksi 15 poin. Mereka unggul tiga angka dari Real Madrid yang berada di peringkat kedua.

Salah satu faktor penting di balik produktivitas Barcelona adalah performa Raphinha dan Lamine Yamal.

Kedua pemain tersebut sama-sama sudah mencetak enam gol di La Liga musim ini. Kecepatan, kemampuan menciptakan peluang, dan ketajaman keduanya menjadi ancaman yang harus diperhatikan Racing Santander.