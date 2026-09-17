Moriyasu Panggil 4 Wajah Baru ke Timnas Jepang untuk Piala Asia 2027, Termasuk Kuryu Matsuki

JawaPos.com - Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu memanggil 31 pemain untuk menghadapi empat pertandingan internasional kandang hingga awal Oktober. Gelandang Southampton Kuryu Matsuki menjadi salah satu dari empat wajah baru yang masuk skuad Samurai Blue.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (17/9), penyerang Yokohama F. Marinos Kaina Tanimura, pemain serbabisa Sanfrecce Hiroshima Shuto Nakano, dan penyerang Westerlo Shunsuke Saito juga mendapatkan panggilan pertama mereka ke timnas senior Jepang. Keempat pemain tersebut akan berpeluang tampil dalam rangkaian laga yang dimulai melawan Uruguay di Sendai pada Kamis pekan depan.

Uruguay kini ditangani mantan pemain timnas mereka, Diego Forlan. Setelah menghadapi Uruguay, Jepang akan melawan Venezuela di Hiroshima pada 28 September.

Jepang kemudian mengikuti turnamen yang diikuti empat negara. Samurai Blue akan menghadapi Ekuador di Yokohama pada 1 Oktober, sebelum melawan Panama atau Selandia Baru di Tokyo empat hari kemudian.

Selain memanggil sejumlah pemain baru, Moriyasu juga kembali memasukkan Kodai Sano dan Ryunosuke Sato ke dalam skuad. Keduanya sebelumnya tidak masuk dalam tim Jepang untuk Piala Dunia musim panas.

Moriyasu tengah berupaya mengakhiri masa kepemimpinannya yang telah berlangsung lebih dari delapan tahun dengan meraih hasil positif di Piala Asia yang digelar di Arab Saudi pada awal tahun depan. Turnamen tersebut akan menjadi ajang terakhirnya sebelum posisi pelatih Jepang diambil alih Go Oiwa.

Moriyasu Ingin Pertahankan Skuad Moriyasu mengatakan target yang diberikan asosiasi sepak bola Jepang adalah memenangkan Piala Asia sekaligus mengembangkan sepak bola Jepang dalam jangka panjang.

"Misi yang diberikan asosiasi kepada kami adalah memenangkan Piala Asia dan, dalam jangka panjang, mengembangkan sepak bola Jepang," kata Moriyasu.

Pelatih tersebut menilai peluang Jepang untuk memenangkan Piala Asia akan lebih besar jika tim yang ada saat ini dipertahankan, bukan dibubarkan dan dibentuk kembali.