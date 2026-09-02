Prediksi Skor Timnas Indonesia U-20 vs Laos: Garuda Muda Kunci Kemenangan Penting

Reno Salampessy merayakan gol yang membawa Timnas Indonesia U-19 unggul 1-0 atas Vietnam pada laga Grup A Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Laos pada pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.
Garuda Muda diprediksi mampu mengunci kemenangan dalam laga penting tersebut.
Timnas Indonesia U-20 dijadwalkan melawan Laos di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Kamis (3/9) pukul 19.00 WIB.
Ini merupakan pertandingan kedua Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.
Saat ini, klasemen Grup H dipimpin Australia dengan tiga poin, diikuti Timnas Indonesia U-20 dan Malaysia yang mengemas satu poin, sedangkan Laos di dasar klasemen dengan nol poin.
Meski tidak sempurna, Timnas Indonesia U-20 datang dengan modal yang lebih baik dibanding Laos.
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Garuda Muda bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia pada pertandingan pertama, Senin (31/8).
Sementara Laos, pada hari yang sama, harus menelan kekalahan dari Australia dengan skor akhir 0-2.
Kekalahan tersebut yang membuat tuan rumah berada di dasar klasemen Grup H.
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Jawa Pos
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