Prediksi Skor Timnas Indonesia U-20 vs Laos: Garuda Muda Kunci Kemenangan Penting

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Laos pada pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Garuda Muda diprediksi mampu mengunci kemenangan dalam laga penting tersebut.

Timnas Indonesia U-20 dijadwalkan melawan Laos di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Kamis (3/9) pukul 19.00 WIB.

Ini merupakan pertandingan kedua Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Saat ini, klasemen Grup H dipimpin Australia dengan tiga poin, diikuti Timnas Indonesia U-20 dan Malaysia yang mengemas satu poin, sedangkan Laos di dasar klasemen dengan nol poin.

Meski tidak sempurna, Timnas Indonesia U-20 datang dengan modal yang lebih baik dibanding Laos.

Garuda Muda bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia pada pertandingan pertama, Senin (31/8).

Sementara Laos, pada hari yang sama, harus menelan kekalahan dari Australia dengan skor akhir 0-2.