Jadwal Siaran Langsung Laos Vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Wajib Menang!

Pemaian timnas Indonesia U-20 Reno Salampessy saat melawan Malaysia U-20. (Dok. PSSI)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 akan menantang tuan rumah Laos pada laga kedua Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.
Duel antara Laos versus Timnas Indonesia U-20 akan berlangsung di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Kamis (3/9), dengan kick-off pukul 19.00 WIB.
Perjuangan Arkhan Kaka dan kawan-kawan melawan Laos juga akan disiarkan secara langsung di SCTV dan dapat dinikmati lewat aplikasi streaming Vidio.
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Ini menjadi pertandingan krusial bagi Timnas Indonesia U-20 setelah ditahan imbang Malaysia 0-0 di laga perdana.
Hasil imbang tersebut membuat Timnas Indonesia U-20 kini menghuni posisi kedua klasemen Grup H dengan satu poin, sama seperti Malaysia di urutan ketiga.
Mereka terpaut dua angka dari Australia yang menghuni posisi pertama, sementara Laos di dasar klasemen.
Dengan situasi tersebut, Timnas Indonesia U-20 wajib hukumnya mencuri kemenangan saat melawan Laos.
Pasalnya, tambahan tiga poin sangat berarti bagi Garuda Muda untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok.
Peluang Timnas Indonesia U-20 untuk menang bisa dikatakan terbuka lebar.
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Jawa Pos
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