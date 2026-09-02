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Andika Rachmansyah
Kamis, 3 September 2026 | 01.58 WIB

Jadwal Siaran Langsung Laos Vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Wajib Menang!

Pemaian timnas Indonesia U-20 Reno Salampessy saat melawan Malaysia U-20. (Dok. PSSI) - Image

Pemaian timnas Indonesia U-20 Reno Salampessy saat melawan Malaysia U-20. (Dok. PSSI)

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 akan menantang tuan rumah Laos pada laga kedua Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. 

Duel antara Laos versus Timnas Indonesia U-20 akan berlangsung di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Kamis (3/9), dengan kick-off pukul 19.00 WIB.

Perjuangan Arkhan Kaka dan kawan-kawan melawan Laos juga akan disiarkan secara langsung di SCTV dan dapat dinikmati lewat aplikasi streaming Vidio.

Ini menjadi pertandingan krusial bagi Timnas Indonesia U-20 setelah ditahan imbang Malaysia 0-0 di laga perdana. 

Hasil imbang tersebut membuat Timnas Indonesia U-20 kini menghuni posisi kedua klasemen Grup H dengan satu poin, sama seperti Malaysia di urutan ketiga.

Mereka terpaut dua angka dari Australia yang menghuni posisi pertama, sementara Laos di dasar klasemen.

Dengan situasi tersebut, Timnas Indonesia U-20 wajib hukumnya mencuri kemenangan saat melawan Laos.

Pasalnya, tambahan tiga poin sangat berarti bagi Garuda Muda untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok.

Peluang Timnas Indonesia U-20 untuk menang bisa dikatakan terbuka lebar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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